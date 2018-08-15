Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile yaşanan krize ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. 'Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz' diyen Bahçeli, 'Döviz cinsinden kira köprü geçiş ücretlerinin yeniden yapılandırılmasını üreten ekonomi modelinin çok acil hayata geçirilmesini ekonomik seferberlik ilan edilmesini küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeni baştan değerlendirilmesini bekliyor tavsiye ve temenni ediyoruz' diye konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ülkemizin çok hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş, siyaset ve ekonomik oyunların vahşileştiği bir dönemden geçiyoruz. AB kaynaklı husumetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Döviz kurlarını arkasına gizlenip ülkemize kin saçanların oyunlarına sahne oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, infial vericidir.

ABD kaynaklı husumet ablukasıyla karşı karşıya olduğumuzu net olarak görüyoruz. Döviz kurlarının ardına gizlenip, ülkemize kin ve nefret saçan mihrakların karalık senaryolarına şahit oluyoruz. Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak isteniyor. Buna sessiz kalamayız

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, siyasal sistemi felç etmek için harekete geçenler spekülasyon silahını çekmiştir. Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmiştir. Buna sessiz kalamayız. Ülkemizin maruz kaldığı tehditleri özet halinde değerlendirip, partimizin tutumunu paylaşacağım

Türkiye her zaman sabırlı davranmıştır. Türkiye politikalarını belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye azami önem vermiştir. Fakat aynı ilkeli duruşu ABD’den göremediğimiz hazin bir gerçektir. ABD’nin başkanlık koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktır. Trump hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır başına buyruktur kontrolsüzdür. İnsanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit etmektedir. Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. Yaşananlar tek kelimeyle utanç vericidir üstelik yüz kızartıcı bir ayıp ve ahlaksızlıktır. Bu saldırının hedefinde Türk milleti yer almaktadır. Döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temeli yoktur

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye’yi sindireceğini, pes ettireceğini sanan, komplo bozguna uğrayacaktır. 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Trump’ın Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

Değil Trump değil döviz dünya üzerimize geldi milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri adım atan onlar gibi namerttir. Biz kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz. Vatanın telafisi yoktur. Başka Türkiye de yoktur. Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir

ABD’li elektronik ürünlere boykot kararlarını ek mali yükümlülükleri desteklediğimizi ilan ediyorum. Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Ortada bir kriz yoktur sadece saldırı vardır düşmanlık had safhadadır. Şu günlerde Türk Lirası’na çok yoğun operasyon mevcuttur.

‘EKONOMİK SEFERBERLİK’



MHP olarak tasarruf tedbirlerinin alınmasını, arzın artırılmasını, Merkez Bankası’nın zorunlu müdahalelerde gecikmemesini, döviz cinsinden yapılan ödemelerin yeniden yapılandırılmasını, cari açıkla mücadele edilmesini, iflasların önüne geçilmesini, üretimin artırılmasını, ekonomik seferberlik ilan edilmesini, küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeniden değerlendirilmesini, yerli ve milli ürünlerin üretilmesine öncelik verilmesini bekliyor ve tavsiye ediyoruz. Hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız. Varsın hasımlar üzerimize gelsinler, biz sırt sırta verelim. Bayrak düşmeyecek, Türkiye kaybetmeyecektir.