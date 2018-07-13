Belediyenin yardım kolileri parti bürosunda!

Fatih Belediyesi'ne ait erzak kolilerinin, seçim öncesi AKP bürosuna getirilerek vatandaşlara dağıtılması tartışma konusu oldu. Fatih Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyeleri konuyu yargıya taşıdı.

Fatih Belediyesi’nin 07 Ocak 2018 tarihinde 7 milyon 556 bin 50 TL + KDV karşılığında ihtiyaç sahipleri için aldığı 70 bin adet erzak kolisinin 24 Haziran seçiminden önce, Fatih’teki AKP İlçe Seçim İrtibat bürosuna depolandığı ve dağıtımının buradan yapıldığı ortaya çıktı.

“Fatih Belediyesi Yardım Gıda Kolisi” yazılı kolilerinin seçimden iki gün önce, 22 Haziran günü Fatih Şehremini Mahallesi’nde bulunan AKP Seçim İrtibat Bürosu’na bir kamyonetle taşındığını söyleyen Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu; “Bu koliler, Fatih Belediye Başkanlığı’nın bütçesi ile alındı ve bir siyasi partinin seçim irtibat bürosuna depolandı.” dedi.

“Koliler seçim rüşveti olarak kullanıldı” diyen Soylu “Seçim yasası ve diğer yasalar açısından bu suç teşkil etmektedir.” diye konuştu.

Fatih Kaymamaklığına da dilekçe yazan Fazıl Uğur Soylu, yanıtlanması ve araştırılması istemiyle şu soruları sordu;

Gıda kolilerinden kaç adedi AKP seçim bürolarına dağıtılmıştır?

Fatih halkının parasıyla alınan bu kolilerin bir siyasi partiye alenen verilmesinden doğan suçun gereği yapılmış mıdır?

Gıda kolilerinin alınma amacı bir siyasi partinin yandaşlarına dağıtmak için midir?

Haziran ayı itibarı ile sözleşme gereği alınan 35 bin 500 adet gıda kolisi AKP İlçe Başkanlığına verilerek seçim malzemesi olarak mı dağıtılmıştır?

Kolilerin verildiği vatandaşların gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiş olup bunların isim ve adres listesi tutulmuş mudur?