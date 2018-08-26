Bingöl şehidi Gaziantep’te toprağa verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, Malatya'daki törenin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin kayınpederi Ömer Odun, "Bir Emrah ölür, bin Emrah gelir. Şerefsizler. Öldürdüğünüz Kürt oğlu Kürt'tür. Askerlik için şimdi de torunum Muhammed'i hazırlıyoruz" dedi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 28 yaşındaki Yunus Emrah Ateş’in cenazesi, Malatya’da düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Gaziantep’in İslahiye ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Yeniceli Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez getirilerek, helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş için ikindi namazına müteakip mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuş için düzenlenen törene AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Vali Yardımcısı Yaşan Aksanyar, 106’ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi ile şehidin ailesi, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. “AĞLAMAYIN, DÜŞMANLARIMIZ SEVİNMESİN” Şehidin annesi Güler ve eşi Neslihan Ateş, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Muhammed de babasının tabutunu öptü. Neslihan Ateş, törende ağlayanlara “Ağlamayın, düşmanlarımız sevinmesin” diyerek, metanetini korudu. “BİR EMRAH ÖLÜR, BİN EMRAH GELİR” Şehidin kayınpederi Ömer Odun ise terör örgütüne tepki göstererek, “Düşmanlarımız sevinmesin. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz? Bir Emrah ölür, bin Emrah gelir. Şerefsizler. Öldürdüğünüz Kürt oğlu Kürt’tür. Askerlik için şimdi de torunum Muhammed’i hazırlıyoruz” diye konuştu.. Cenaze törenine katılan vatandaşlar terör örgütü PKK'yı lanetleyen sloganlar atarken, 2’si kız 3 kardeşi olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namaz sonrası helallik alınıp, askerlerin omuzlarında taşınarak, getirildiği mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.