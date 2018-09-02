Bir vahşet haberi de Gaziantep’ten… Ayağı kesildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle vurulan köpeğin bir ayağı kesildi. Vahşet kurbanı köpeği sahiplenmek isteyen hayvanseverlerin CAHİDE’ye başvurması isteniyor.

İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde, geçen Perşembe günü sokakta ayağından vurulmuş şekilde bulunan köpek, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE)'ye teslim edildi.

CAHİDE üyeleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede Ziya Yurtal başkanlığındaki 5 kişilik ekip tarafından yapılan operasyonla köpeğin ön sağ bacağı kesildi.

Operasyonun ardından alınan köpek, yeniden Gaziantep’e getirilerek iyileşme süreci için barınağa yerleştirildi.

SAHİPLENECEK HAYVANSEVER ARANIYOR

Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından yapılan açıklamada, “MKÜ Veteriner Fakültesinde, Ziya Hocamız, Zeki Hocamız, tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Ne yazık bacak paramparça idi ve artık 3 bacakla yaşayacak. İnsan diyemeyeceğimiz yaratıkların marifeti. Tedavisi bir süre devam edecek, sonrasında acısını unutturacak yuva bulabilir miyiz?” denildi.

Vahşet kurbanı köpeği sahiplenmek isteyen hayvanseverlerin CAHİDE'ye başvurması bekleniyor.