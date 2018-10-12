Son dakika… Brunson davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını veriyor

İzmir'de devam eden Rahip Brunson davası duruşmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Duruşmanın başlamasından sonra tanıkların dinlenmesine geçildi. İddianameyi hazırlayan savcının tanıkları ifadelerini değiştirdi. Savcılık iddianamesinde ismi geçen tanıklardan Levent Kalkan'ın ifadesindeki isimler mahkemeye çağrılıp Kalkan ile yüzleştirildi. Duruşma verilen aradan sonra yeniden başladı. Şu anda savcı esas hakkındaki mütalaasını veriyor.

Duruşmada ilk olarak ifade veren engelli paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson´un rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, “Andrew Craig Brunson´u tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum” dedi.

Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu´dan gelen yaralı PKK´lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, “Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum” dedi. Tanık Ün´den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, “Benim PKK´lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK´lılarla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir” diye konuştu.

LEVENT KALKAN: İFADEM YANLIŞ ANLAŞILDI

Duruşmanın kilit isimlerinden biri olan Levent Kalkan iddianamedeki 15 Temmuz darbe girişimine katılan bazı FETÖ’cülerin Brunson’ın dua evinde saklandıklarını duyduğunu ve bunu Yılmaz Demircan adlı kişiden duyduğunu söylemişti. Mahkeme Yılmaz Demircan’ı çağırdı ve Levent Kalkan ile yüzleştirdi. Yılmaz Demircan mahkemede ‘Bu evde ben sadece Korelileri gördüm’ dedi. Mahkeme başkanı bu sefer Levent Kalkan’a ‘hani FETÖ’cüler burada kalmıştı’ demiştin deyince de Levent Kalkan ilginç bir yanıt verdi ve ‘Sayın Başkan ben böyle bir şey söylemedim.’ dedi.

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Diger olayda Levent Kalkan önceden Brunson’ın yardımcısı olan Agit adlı PKK’lının PKK’nın bombacısı olduğunu ve 8 yıl eylemlere katıldığını ve bunu da bir diğer ev arkadaşı olan Volkan Sürer’den duyduğunu söylemişti. Volkan Sürer de mahkemeye getirildi. Volkan Sürer’e Levent Kalkan’ın bu iddiası soruldu.

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Volkan Sürer de ‘Ben böyle bir şey bilmiyorum, aslında ondan duymuştum bu iddiayı’ dedi. Sürer’in konuşması üzerine Levent Kalkın çok şaşırdım dedi. Ardından da Volkan Sürer verdiği ifadesinde ‘ben bombacı mombacı görmedim, ben bomba yapıldığını oda görmedim. Ben terörist de görmedim. Benim için Tüm Suriyeliler teröristtir. Ben milliyetçi biriyim.” dedi.