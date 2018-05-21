Bu dönemin vekili Mevlüt Dudu liste dışı; boşandığı eşi Suzan Şahin listede

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin YSK’ya sunduğu milletvekili aday listesinde yaptığı son dokunuş üzerine, CHP’liler listeyi bırakıp, Hatay’ı konuşmaya başladı.

Kılıçdaroğlu, şu anda TBMM'de Hatay Milletvekili olan Mevlüt Dudu'yu, 24 Haziran seçim listesine koymadı.

Ancak dün sızan CHP aday listesindeki Hatay adaylarında da son anda değişiklik yaparak, Mevlüt Dudu'nun kısa bir süre önce boşandığı eşi Suzan Şahin'i Hatay'da ikinci sıra adayı yaptı.

İLGİLİ HABER Son dakika... İşte CHP'nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

Suzan Şahin de CHP'de kadın kollarından gelen bir isim. Uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Şahin, Dudu'dan boşandıktan sonra da siyasi hayatına devam etmişti.

Kılıçdaroğlu, Şahin'i Hatay'da ikinci sıradan aday yaparak, TBMM'ye girmesinin de yolunu açtı.