Cezaevlerinde kapasite 35 bin kişi aşıldı

Cezaevlerinde kapasite aşıldı ve 35 bin kişi kapasite üzerine çıktı. Cezaevlerinde halen 246 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinin kapasitesinin ise 211 bin kişi olduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından TBMM Dilekçe Komisyonuna gönderilen bilgi notuna göre, 211 bin 274 kapasiteli 449 cezaevinde, 246 bin 426 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Doluluk oranı da yüzde 117'ye ulaştı. Hükümlü ve tutukluların 194 bin 113'ü adli, 48 bin 924'ü terör suçlusu… Cezaevlerinde FETÖ, PKK, İŞİD, DHKP/C, TKPML-TİKKO ve El-KAİDE olmak üzere çeşitli örgüt militanları da bulunuyor.

34 BİN FETÖ'CÜ

34 bin 241 tutuklu ve hükümlü FETÖ davalarından dolayı cezaevlerinde bulunuyor. PKK'lı tutuklu ve hükümlülerin sayısı da 10 bin 286 kişi olarak belirlendi. İŞİD'den bin 270, DHKP-C'den 511, TKPML-TİKKO'dan 110, EL-KAİDE'den de 122 kişi yatıyor.

Cezaevlerinde 5 bin kişi cinsel saldırı, 25 bin kişi ise cinayetten yatıyor. Cezaevlerinde ayrıca yaklaşık 40 bin hırsızlık, 24 bin dolandırıcılık, 55 bin uyuşturucu, 22 bin yaralama, 24 bin de diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunuyor.