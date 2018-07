CHP’den OHAL raporu: Günde 70 kişi tutuklandı

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in ikinci yılı nedeniyle “OHAL Raporu” hazırladı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından hazırlanan raporda OHAL sonrası rakamlar, 12 Eylül askeri darbe dönemiyle karşılaştırıldı. 2 yıllık OHAL döneminde her gün 70 kişinin tutuklandığı vurgulandı.

Antmen TBMM'de yaptığı açıklamada OHAL'in kalıcı hale getirildiğini savunarak ‘'Halkın işi, özgürlüğü hatta yaşama hakkı elinden alınıyor. Akademisyenler, biat etmeyen Cumhuriyet savunucuları, sanatçılar, laiklik yanlıları, kadınlar, çocuklar, emekçiler, sendikalar hedefe konuluyor. Eğitim ve hukuk yok edilerek halkın iradesine kelepçe vurulmak isteniyor” dedi.

HEYKEL DE TUTUKLU

OHAL döneminde 36 adet KHK yayınladığını hatırlatan Antmen, 24 Haziran seçimlerinin de OHAL koşulları altında gerçekleştirildiğini vurtgulayarak ‘'Ankara'daki İnsan Hakları Heykeli bile tam 415 gündür tutuklu, kimse çevresine yanaştırılmıyor'' dedi. OHAL sürecinde 129 bin 410 kişinin kamudan ihraç edildiğini de kaydeden Antmen şunları söyledi:

HER GÜN 70 TUTUKLAMA

‘'OHAL'in ilan edildiği 2 yıllık süreçte her gün 70 kişi tutuklandı, 163 kişi açığa alındı, 180 kişi ihraç edildi ve her gün 3 gazeteci işsiz bırakıldı. FETÖ'cülerle hesaplaşma kisvesi altında bütün muhalifler için cadı avları başlatıldı. Ömürleri FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleyle geçmiş gazeteci, yazar, komutan, sanatçı, akademisyen ve aydınlar gözaltına alındı ya da tutuklandı. Biz her türlü savaşa karşı Yurtta Barış Dünyada Barış diyerek Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız. ‘'