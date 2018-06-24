CHP’liler seçim kurullarına akın etti

İstanbul'da ilçe seçim kurulu önünde CHP'liler toplanmaya başladı.

Sevgim Begüm YAVUZ, Seda ÖNCELER, Tugay SADAY/ İSTANBUL

Muharrem İnce’nin ve CHP’nin yaptığı “Manipülasyon yapılıyor. Sandıkları, seçim kurullarını terk etmeyin” açıklamasının ardından İstanbul’da CHP’liler ilçe seçim kurulları önüne akın etti.

Özelikle Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy ilçe seçim kurullarının önü CHP’lilerin toplanma yeri oldu.

Kadıköy’de sandalyeleri ile kurul binası önüne gelen vatandaşlar sayım sonuçları bitene kadar bölgede kalacaklarını söylediler.

Beşiktaş’ta da vatandaşların protestosu sürüyor.