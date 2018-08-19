Cinsel santaj çetesi çökertildi

İstanbul'da kendilerine polis süsü veren 2 şüpheli telefonla aradıkları emekli M.Ş.K.'dan "Elimizde cinsel içerikli görüntülerin var" diyerek 50 bin lira istedi. Şantajcılar polisin tuzak planıyla kıskıvrak yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay Emekli M.Ş.K.’nın(65) emniyete giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

İddiaya göre M.Ş.K.’yı arayan bi kişi narkotik polisi olduğunu söyledi. Daha sonra “Senin bizde cinsel içerikli videon var. Bize 50 bin lira getirirsen görüntüleri sana vereceğiz. Eğer parayı vermezsen görüntüyü internette izlersin.” diyerek telefonu kapattı.

Polise verdiği ifadede, görüşme sırasında telsiz sesleri duyduğunu söyleyen M.Ş.K.’nın şikayeti üzerine bir plan yapıldı.

KELEPÇE VE TELSİZ ÇIKTI

Gasp Masası ekipleri, şikayetçiden, şantajcıları aramasını ve randevu vermesini istedi. Bunun üzerine M.Ş.K. kendisini arayan şantajcılarla görüştü. Şüphe çekmemek için önce pazarlık yaptı. Daha sonra anlaşma sağlandı. Görüşme yeri olarak da Fatih Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir adres belirlendi.

Ekipler adres çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şantajcılar buluşma sırasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi.

Ayrıca M.Ş.K.’ya ait görüntülerin olduğu bir telefon da aramalarda bulundu. Gözaltına alınan Bülent Ö. (40) ve Türker G.’nin (49) farklı suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.