Devletin çürümeye terk edilen hazineleri

Son ekonomik gelişmelerin ardından 'kamuda tasarruf' söylemleri gözleri yeniden çürümeye terk edilen kamu binalarına çevirdi. Türkiye'de binlerce kamu binası boş bir şekilde bekliyor. Buna rağmen kamu binaları inşaatları ve yeni ihaleler de devam ediyor. Yeni valilik, Emniyet Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binaları için milyonluk ihalelerin yapıldığı Konya'da şuan devlete ait 6 bina kaderine terk edilmiş durumda. Çürümeye terk edilen binaların; yeni ihalelerle inşaat yapmak yerine bina arayan kurumlara devredilebilmesi ise devletin yüz milyonlarca lira kâr elde edebileceği değerlendiriliyor.

Ekonomik sorunlara rağmen devlet kurumlarının yeni bina arayışları ve arsa tahsisleri ile beraber yeni inşaatları devam ediyor. Ancak devletin atıl vaziyette kullanıma müsait bekleyen birçok hazinesi ise görmezden geliniyor.

Kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik yol haritası vatandaş ve hükümet yetkililerince hayata geçirilmeye çalışılsa da devletin kullanıma müsait birçok binası yetkili mercilerce hayata kazandırılamıyor.

Birçok kamu kurumu, arsa tahsisleri ile yeni inşaatları başlatarak yeni binalara geçiyor. Ancak arsa temin eden ve ödenek alarak bina yapımlarını sürdüren kurumların kullanabileceği bir çok bina ise yıllardır boş olarak kullanım dışı tutuluyor.

2. Ordu Komutanlığı Karargâhı Eski Binası: 1983 yılında karargâh olarak kullanıldı. Karargâh, Malatya'ya taşındı. Uzun süre boş kalan karargâh binası, daha sonra, TSK Vakfı Öğrenci Yurdu'na dönüştürüldü. Yaklaşık 5 yıl öğrenci yurdu olarak kullanılan bina, 2012 yılında boşaltılarak kaderine terk edildi.

Bağ-Kur Eski Binası: Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı’nın birleşmesinin ardından birçok ilde bu müdürlüklere ait binalar boşa çıktı. Konya SGK İl Müdürlüğü, boşa çıkan binanın satışına karar verdi. 13 yıldır atıl vaziyette. 12 katlı bina için 24 ağustos'ta 5 milyon 315 bin liradan teklif usulü ile Ankara İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında ihale çıkıldı. Alıcı çıkmadı.

Holding Binası: En son İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmişti. Binanın kamuya geçmeden önce alacaklılar tarafından yağmalanması nedeniyle büyük hasara uğradığı gözlendi. İl Sağlık Müdürlüğü olması beklenirken eğitim merkezi, sosyal tesis ve Hekimevi olarak kullanılması gündeme geldi ancak hiçbir zaman kullanıma geçilemedi. 10 yılı aşkın süredir kullanılamıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eski Binası: Mevlana Türbesi'nin karşısında yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü eski binasının bir kısmı yakın tarihte sanat galerisi olarak kullanıma açılıyordu. Ancak bu binada uzun yıllardır atıl vaziyette bekliyor.

YENİ BİNALAR…

İşkur Yeni Binası: Arsanın bulunması ile beraber sağlanan ödenekle yeni bina kısa sürede tamamlandı ve hizmete açıldı. SGK İl Müdürlüğü Yeni Binası: 2 yıl önce hazineden tahsis edilen 14 bin metrekarelik alana yeni bina yapımı devam ediyor.

YAPILMASI PLANLANAN BİNALAR

Yeni yapılan şehir hastaneleri ile beraber inşaat odaklı betona yatırım ihaleleri de devam ediyor. Yakın zamanda Konya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro binalarının da yapımına başlanması bekleniyor.