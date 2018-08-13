Dolar kurunda anlık durum: Dövizlerdeki hareket sürerken 1 dolar kaç TL oldu?

Dolar kaç lira oldu? Döviz yeni haftaya da önemli hareketlerle başladı. Dolar/TL 6,8605/6,8742'den Euro/TL 7.8048/7.8514'ten işlem görüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer alan dolar ile ilgili detaylar...

Dolar kurundaki gelişmeler Türkiye’de yakından takip ediliyor. Dolar/TL 7.24 seviyesini test ettikten sonra TCMB'nin iki ayrı likitide genişlemeci ve BDDK'nın swap işlemlerini sınırlayan adımlarının ardından yönünü aşağı çevirdi. Albayrak'ın açıklaması ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların yurt dışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50'siyle sınırladı. Dövizlerdeki hareket hız kazanırken dolardaki son durum ve dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı…

Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL 6,8605/6,8742'den Euro/TL 7.8048/7.8514'ten işlem görüyor.

SPK’DAN YASAL İŞLEM UYARISI GELDİ

SPK tarafından yapılan duyuruda sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurul tarafından tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesinin önem arz ettiği bildirilen SPK duyurusunda, “Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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DOLAR KURU İÇİN SAVCILIKTAN FLAŞ HAMLE GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son dakika açıklamasında; “Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK’nın, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı” duyuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da benzer bir soruşturma başlattığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de 346 sosyal medya hesabı hakkında adli tahkikata başlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan son dakika açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, TCK'nın, bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.