Erdoğan hayranı kadının röportajı sosyal medyayı salladı

Bursa'da seçim konulu sokak röportajına, bir kadının söyledikleri ve yaptıkları damga vurdu. Kendisini 'Erdoğan hayranı' olarak tanıtan kadın, kendisine itiraz edenlerin konuşmalarına da engel olmak istedi. İşte o anlar...

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin ilginç halk röportajlarının sonuncusu Bursa’da kaydedildi. EnBursa’nın yaptığı sokak röprotajında, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranı olduğunu söyleyen orta yaşlı bir kadın ifade biçimi ve söyleşi sırasında yaptıklarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erdoğan’a olan sevgisini “Onun iki elini öperim, yanaklarını öperim, onun kafasını yerim ben” sözleriyle anlatan kadın, röportaj sırasında yoldan geçen bir vatandaşla da ‘siyasi tartışma’ içerisine girdi.

Sözünün kesildiğini savunan kadın, kendisine muhalefet eden adamı konuşturmamak için de elinden geleni yaptı. Ortaya ise renkli bir röportaj kaydı çıktı.