Eski bakanın oğluna Kayı düğünü yapılacak

Recep Akdağ, oğlu Muhammed’in düğün davetiyesini dağıttı. Davetiyede düğünde ata binilip ok atılacağı belirtildi.

Başbakan eski yardımcısı ve Sağlık eski Bakanı AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ oğlunu evlendiriyor.

Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ için sıra dışı bir düğün planlandı. Gelin Gülşah İstif ile damat Muhammed Akdağ, 8 Eylül'de “Kayı Boyu düğünü” ile dünyaevine girecek.

‘AT BİNİP OK ATACAĞIZ'

Düğün için konuklara üzerinde at ve otağ resmi bulunan davetiye gönderildi. Davetiyede, konuklara düğünle ilgili şu bilgiler verildi: “13. Yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alarak düzenlediğimiz oba düğünümüz çayırda, açık havada ve şenlikler eşliğinde yapılacak. Çadırlarda, yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. At binip ok atacağız. Rahat kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Arzu eden misafirlerimiz döneme uygun kıyafetlerle de katılabilirler.” 24 Haziran seçimlerinden önce Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ, 2002'den bu yana AKP'den milletvekili seçiliyor. Sağlık Bakanlığı görevinde de bulunan Akdağ'ın oğlu Muhammed, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştu.

KONSEPTE UYGUN DAVETİYE

AKP'li Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ ile Gülşah İstif'in düğün davetiyesinde de düğün konseptine uygun olarak at ve otağ görseli kullanıldı.