Eskişehir’de ’50 kuruşluk ulaşım zammı’ polemiği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar nedeniyle şehiriçi ulaşım fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yüzde 30'a yakın bir zam yapmıştı. Ulaşım zammına ilk tepki ise AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan’dan geldi. Çalışkan’ın yapılan zammın hesabını vatandaşların sandıkta soracağı yöndeki açıklamaya tepki gösteren Büyekşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, hükümetin yaptığı zamlar hakkında vatandaşların ne düşündüğünü AKP yöneticilerinin sokağa çıkıp öğrenmesini istedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2 yıldır ulaşım fiyatlarına zam yapmadığını hatırlatarak, “Başta elektrik, akaryakıt giderleri olmak üzere maliyetlerdeki büyük artışı” gerekçe göstererek şehiriçi ulaşımda yüzde 30'a yakın bir zam gerçekleştirdi. UKOME'nin aldığı bu karar sonrasında Akıllı ESKART fiyatı 2 liradan 2 lira 50 kuruşa, indirimli akıllı ESKART fiyatı ise 1 lira 35 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseldi.

Akıllı tek geçişlik ESBİLET 2 lira 70 kuruştan 3 lira 50 kuruşa, tek geçişlik indirimli ESBİLET ise 2 lira 55 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Vatandaşlar otobüs veya tramvaylardan aktarma yaparken 30 kuruş yerine 35 kuruş ödeyecek. Minibüs fiyatları ise 2 lira 25 kuruştan 2 lira 75 kuruşa yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, en son gerçekleşen zammın Ağustos 2016'da gerçekleştiğini, ancak geçen 2 yıllık süreçte artan elektrik ve akaryakıt maliyetleri başta olmak üzere yedek parçadan personele birçok giderde ciddi anlamda artış meydana geldiğini belirterek, UKOME kararıyla bu zammın zorunlu olarak hayata geçirildiğini ifade etmişlerdi.

AKP İL BAŞKANINDAN ZAMMA TEPKİ

Şehiriçi ulaşım fiyatlarında yapılan zamma Eskişehir AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan tepki göstererek bu zammın kabul edilemeyeceğini ve geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 10/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 25-30 oranında zam yapmıştır. Bu zam kabul edilemez, derhal geri çekilmelidir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, zaten yüksek olan ulaşım ücretlerine, fahiş ve çok yüksek bir artış yaparak, vatandaşımıza ek bir yük getirmiştir. Şehrimizde şehir içi ulaşım hatlarının ortalaması, 4 kilometre civarındadır. İstanbul'da ise, ortalama hat uzunluğu 19,65 kilometredir. (yaklaşık 20 km'dir) Diğer şehirlere göre de, Eskişehir'de yolcu taşıma güzergâhları çok kısadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, döviz artışını bahane etmesin. Gerçekçi bir maliyet hesabı yapılmadan, uygulamaya konulan bu zam, neyi ve nereyi finanse edecektir? Eskişehirlinin parası, seçim harcamalarında, belediyenin yüksek borçlarının ödenmesinde, hayvanat bahçesinde ölen hayvanların finansmanında mı kullanılacaktır? Ulaşım ücretlerine yapılan bu zam; fırsatçılıktır, vatandaşa zulümdür. Bu şehir, size bunun hesabını sandıkta soracaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI ZAMLARA GIKINI ÇIKARTAMIYORLAR

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın ulaşım zammı tepki açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tepki gösterdi. AKP yöneticilerinin hükümetin yaptığı zamlara gıkların çıkartamadıklarını belirten Büykerşen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hükümetin elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen ve ekonominin her unsuruna yansıyan zamlarına tek kelime edemeyip gıkını çıkaramayan AKP Eskişehir yöneticileri, yüzleri kızarmadan, her zamanki gibi ‘kendi gözlerindeki merceği görmeden, başkasının gözündeki çöpü gören' tavırlarıyla ucuz siyaset yaparak, ulaşım ücretlerindeki düzenleme hakkında açıklama yapmışlardır. Büyükşehir Belediyesi'nin daha çok bir günlüğüne kente gelenlerin kullandığı bilete 80 kuruşluk fiyat artışından önce hükümetimizin zamları hakkında vatandaş ne düşünüyor diye sokağa çıkıp sormaları daha mantıklı olurdu.

Eskişehir'de toplu taşıma ücretleri en son 02.08.2016 tarihinde belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı 2017 Ağustos ayında yüzde 10,68 olarak açıklanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 17,90 olarak açıklanmıştır. Toplamda 2016 Ağustos ayından 2018 Ağustos ayına 2 yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranı yüzde 30,49'dur. Bilinebileceği gibi belediye buna rağmen zam yapmamıştır. Eskişehir merkezinde tramvay, otobüs ve minibüsler ile yapılan toplu taşımacılıkta en son düzenleme Ağustos 2016 tarihinde yapılmış olup, geçen 2 yıl içinde akaryakıt, bakım onarım giderleri ve personel giderlerinde büyük artışlar görülmüştür. Ulaşım maliyet kalemlerinden en önemlisi olan mazot fiyatlarını incelediğimizde 2016 Ağustos ayında 1 litre mazot 3,69 TL iken 2018 Ağustos ayında 1 litre mazot 6,30 TL olmuştur. Yedek parça bakım onarım maliyetleri ile araçların Dolar ve Euro'ya dayalı kredi geri ödemeleri döviz artışı ile paralel artmıştır. 2016 Ağustos ayı Dolar kuru 2,99 TL iken 2018 Ağustos ayı Dolar kuru 6,48 TL olmuştur. 2016 Ağustos ayı Euro kuru 3,35 TL iken 2018 Ağustos ayı Euro kuru 7,53 olmuştur. ESTRAM sisteminin yürütülmesinde önemli bir yere sahip olan elektrik tüketim maliyetlerinde yıllık bazda 2016-2017 yılları arasında yüzde 38,79'luk bir artış yaşanmıştır. 2018 yılı toplam elektrik tüketim maliyeti yılsonunda belirlenecek olup, tahminen 2017-2018 yılları arasında yüzde 15'lik bir artış beklenmektedir. 2016 yılı ile 2018 yılları arasında geçen 2 senelik zaman içerisinde elektrik tüketim maliyetleri yüzde 60 oranında artması öngörülmektedir. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 2016 Ağustos ayında yapılan ulaşım zammının günümüz itibari ile artan maliyetler doğrultusunda kaçınılmaz hale geldiğini göremeyen AKP İl Başkanı halkta ekonominin sıkıntıda olmadığı algısını yaratmak için boşuna çalışmaktadır.”