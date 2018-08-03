Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına bugüne kadar devlet kademelerinde önemli görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’yı atadı. Kasırga, 11 Eylül 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilmişti. İşte Fahri Kasırga hakkında merak edilenler...

Fahri Kasırga kimdir? Fahri Kasırga, 20 Ocak 1953’te, Nazime ve Saban Kasırga’nın oğlu olarak Çayeli, Rize’de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1978 yılında Rize Hakim adayı olarak staja başladı. 1979 Aralık ayında askerlik yapmak üzere görevinden ayrıldı. 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet savcı yardımcısı olarak yeniden göreve döndü. Sırayla Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu-Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. 26 Kasım 2001 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken 3 Ekim 2003 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114. maddesi gereğince 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi tarafsız Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık görevinin ardından döndüğü müsteşarlık makamında Temmuz 2008 tarihine kadar görevini sürdürdü. Ardından Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanı oldu. 20 Ocak 2014 itibarıyla Başbakanlık müsteşarlığına atandı. 11 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine tayin edildi. 26 Şubat 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulu üyeliğine getirildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.