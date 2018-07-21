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Festivalde kumar oynattılar

Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinden vatandaşların katılımıyla düzenlenen Sis Dağı Şenliği sırasında şenlik alanına çadır kurarak kumar oynatılması pes dedirtti.

android-time 19:06 21 Temmuz 2018
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Festivalde kumar oynattılar
Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinden vatandaşların katılımıyla düzenlenen Sis Dağı Şenliği sırasında şenlik alanına çadır kurarak kumar oynatılması pes dedirtti.

Tertip Komitesi tarafından bu yıl 199. Düzenlenen Sis Dağı şenliğini fırsat bilen kumarcılar çadır kurarak kumar oynatıldı. Kumarcıların savunması ise sakız parasına oynatıldığını söylemek oldu.

 

İHA

İHA

Düzenlenen şenlikteki kalabalığı fırsat bilen kumarcılar “Şans oyunu” adı altında kumar oynatırken, kendilerini görüntüleyenlere ise “sakız parasına oynatıyoruz” diyerek kehdilerini savundular.

İHA

İHA

Kumar oynayarak paralarını kaybeden bazı çocuklar ise 3-5 liraya oynatıldığını ifade etti.Kumar çadırı vatandaşların ve yetkililerin yanı başındaki çadırda şenlik boyunca “şans oyunu” adı altında kumar oynatılmaya devam edildi. İHA

Son güncelleme: android-time 19:1521.07.2018
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