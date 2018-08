Gaziantep’te 8 bin kişiye bayramlık

Gaziantep’in merkez Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye bünyesindeki Gıda Bankası’nı ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 8 bin aile ve çocuklarına bayramlık elbise yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi aileler ve çocuklarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi giyim yardımı yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, giyim dağıtımının yapıldığı Gıda Bankası'na giderek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Özellikle çocukların bayramlık yeni kıyafet heyecanına ortak olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bazı çocukların kıyafet seçimlerine yardımcı oldu. Çocukların tepeden tırnağa giyimleri ile ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailelerle de uzun süre sohbet etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Yoksul ailelere her bayram giyim yardımında bulunduklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de özellikle yetim yavrularımızı, diğer taraftan da ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için şu an giysi dağıtımı yapıyoruz. Gıda Bankası'nda daha önceden kayıtlı olan puanlandırılmış kardeşlerimizin ihtiyaç durumuna ve çocuk sayısına göre hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak ayakkabı, terlik, kıyafet, eşarbından tutun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak sezonuna göre kıyafetler veriliyor. Bunun yanı sıra ‘Giysileriniz İkinci Bir Şans Hak Ediyor' kampanyası adı altında topladığımız elbiselere de burada hayat veriyoruz. Ekiplerimiz tarafından toplanan kıyafetler, temizlenip, ütülenip, ambalajlı hale getirildikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletiliyor. Burada mümkün olduğu kadar kaynaklarımızı verimli kullanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayır olarak verdikleri giysileri de bu şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Bu şekildeki çalışmayla bütçemizden hem daha az kaynak çıkmış oluyor hem de daha fazla insanımız kıyafetten faydalanmış oluyor. İnşallah bu başlattığımız çalışmayı devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle tüm hemşerilerimin şimdiden Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR

Yapılan yardım dolayısıyla Şehitkamil Belediyesine teşekkür eden Ayfer Karahan, “Şehitkamil Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi kıyafet yardımında bulunuyor. Bizlerin de maddi durumu yeterli olmadığı için buraya gelerek, çocuklarımız ve kendimiz için bayramlık kıyafet aldık. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Kendisi de gelerek, bizlerle yakından ilgilendi. Çocuklarımız için elbiseleri kendi elleriyle beğendi ve çocuklarımıza giydirdi. Bizler de burada ihtiyacımız olan elbise, ayakkabı, terlik, çorap aldık. Bunun yanında yine deterjan dağıtımı yapıldı onlardan da aldık. Allah, Belediye Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.