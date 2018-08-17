Görülmemiş medeniyet dersi

Kanada'da kayda alındığı öğrenilen bir görüntü Türkiye'de sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Okul servisinin öğrenicileri indirmek için durduğu sırada çekilen video, izleyenleri hayran bıraktı. İşte; ABD krizini, Trump'ın tehditlerini, ekonomideki dalgalanmaları ve siyasi gerilimleri 5 dakika da olsa unutturan, dünyaya gerçek anlamda medeniyet dersi veren o insanlar...

Geçtiğimiz aylarda Kanada’dan paylaşılan bir video Türkiye’de izleyenler üzerinde büyük ilgi ve hayranlık yarattı.

Dünyanın her yerinde, insanların birbirlerine kelimenin tam anlamıyla ‘saygıya aç’ olduğu bu dönemde, trafik kurallarını bu denli dikkate alan o görüntülerdeki insanların tutumu herkesi şaşırttı ve alkışlattı.

Videoda; öğrencileri indirmek için yolun sağına yanaşan okul servisini gören diğer araç sürücüleri, bir anda oldukları yerde duruyorlar. Taa ki tüm öğrenciler güvenli bir şekilde servisten inip, yoldan uzaklaşana kadar… Otobüsün hareket etmesinden sonra ise trafik yeniden normal akışına dönüyor.