Hortumcular da affedilecek mi?

CHP, MHP’nin gündeme getirdiği af önerisini izlemeye aldı. Konu MYK’da masaya yatırıldı CHP için kritik nokta ise MHP teklifinin ‘Yolsuzluk yapanları’ kapsayıp kapsamadığı olacak.

MHP'nin TBMM'nin açılmasıyla birlikte gündeme almayı planladığı af kanun teklifiyle ilgili CHP'nin en büyük çekincesi yolsuzlukların af kapsamında olup olmadığı… CHP af konusuna baştan ‘Hayır' tutumu sergilemeyi doğru bulmadı. Konu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırıldı.

MHP'nin yasa teklifinde terör suçları, kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı kapsam dışı bırakılıyor. Diğer suçlarda infaz yasası değişikliğiyle ceza indirimi öngörülüyor. Teklif karşılıksız çek verenlerin affedilmesini de kapsıyor. CHP bu konuda yol haritasını belirlemek için teklif metninin ortaya çıkmasını bekleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP'nin tutumuna bakacak. MHP'nin bu konuda iktidardan destek alıp almaması, cumhur ittifakının geleceği konusunda da gösterge olacak.