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Isparta’daki trafik cezaları havadan geldi

Isparta'da trafik polisinin drone ile yaptığı kırmızı ışık uygulamaları kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere ceza havadan geldi.

android-time 19:06 7 Eylül 2018
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Isparta’daki trafik cezaları havadan geldi
Isparta'da trafik polisinin drone ile yaptığı kırmızı ışık uygulamaları kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere ceza havadan geldi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, kentte drone eşliğinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

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Kentte trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Kolçelik Kavşağı bölgesinde 1 saat boyunca yapılan drone'lu uygulamalar çerçevesinde 9 araç sürücüsüne ‘Kırmızı ışıkta geçmek' maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan uygulamalarda 9 sürücüye toplam 2 bin 115 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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“AMAÇ VİCDANLARIN POLİSLİK GÖREVİ YAPMASI”

Isparta'da 2 trafik ve 1 drone ekibi olmak üzere toplam 3 ekip halinde 6 polisin katıldığı uygulamaların zaman zaman farklı yer ve saatlerde devam edeceği belirtilirken, asıl amacın trafikte kırmızı ışık konusunda duyarlılık oluşturmak, polis görülmeyen durumlarda bile ışığa riayet etmek ve vicdanların polislik görevi yapmasını sağlamak olduğu vurgulandı. İHA

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