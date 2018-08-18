İstanbul’a 9 milyonluk bayram sürprizi

Türkiye’nin ekonomik krizle boğuştuğu bugünlerde İBB’nin tüm İstanbulluların evlerine gönderdiği birinci kalite, ofset baskı Kurban Bayramı tebrik kartı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Sosyal medyada “kamu neden tasarrufa gitmiyor” tepkilerine yol açan tebrik kartlarının maliyetinin 9 milyon lira olduğu iddia ediliyor.

9 MİLYON LİRALIK TEBRİK KARTI MI DAĞITILDI

Bütün İstanbul'a dağıtılmaya başlanan Kurban Bayramı tebrik kartında Yahya Kemal Beyatlı'nın “Aziz İstanbul” şiirine ve Ara Güler'in “Haliç'te sandalcılar” fotoğrafına yer verildi. Kartta İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın “Kıymetli hemşehrim, Bayramınızı İstanbul'umunuz değerli tarihi fotoğraflarından oluşan bir kartpostalla kutlamak istedim. Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatabilmek dileği ile Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Birliğimize ve kardeşliğimize vesile olan nice bayramlara aileniz ve sevdiklerinizle beraber erişmenizi temenni ediyorum. Hürmet ve muhabbetlerimle, Mevlüt Uysal” mesajı yer aldı.

ŞİRKETLER Mİ ÖDEDİ?

Kartpostalda Ağaç A.Ş, İSKİ, Kültür A.Ş, Metro İstanbul logoları bulunuyor İBB şirketlerinin bu kartpostalda yer almasının nedeni 9 milyon lira olduğu iddia edilen kartpostal maliyetinin bu şirketler arasında bölüştürülerek ödenmesi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, tüm İstanbul'a gönderilen bu tebrik kartları için istisna ihale açıldığı ve bir firmanın davet edilerek ihalenin kendisine verildiğini öne sürdü. Balyalı, 9 milyon lira olduğu iddia edilen ihale bedelinin de Ağaç A.Ş, İSKİ, Kültür A.Ş, Metro İstanbul şirketleri arasında usulsüz şekilde bölüştürülüp reklam gideri olarak gösterilerek karşılandığını belirtti.

İSRAF TEPKİSİ

İhale yöntemi olarak “istisna ihale”nin tercih edilmesi nedeniyle maliyet bilgilerine ve satın alınan işin içeriğine ulaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Balyalı “Kulislerde bu tebrik kartı ihalesinin AKP içinde de sıkıntı yarattığı konuşuluyor. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde tebrik kartı için 9 milyon lira para harcanması bu paranın da usulsüz olarak şirketlere ödetilmesi doğru değil. Konuyu İBB Meclisi'ne taşıyacağız” dedi.

İBB YANIT VERMEDİ

Sosyal medyada “israf” tepkilerine yol açan kartpostalların, tüm vatandaşlara gönderildiği için her eve birden fazla tebrik kartı gitmesi de eleştiri konusu oldu. Tepki çeken tebrik kartlarının basım ve dağıtımına ödenen bedel ile ilgili iddialar hakkında İBB Başkanlığı'na yönelttiğimiz sorulara ise yanıt verilmedi.