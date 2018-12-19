İstanbul’da 19 ilçede IŞİD operasyonu

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19 ayrı adrese yaptığı operasyonda yakalanan kişilerin sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri, terör örgütü IŞİD yanlısı faaliyetler yürüten bazı şüphelileri tespit edince harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin, savaş bölgelerine gidip-geldikleri tespit edildi. Şüphelilerin ülkemizde sansasyonel eylem arayışında olduğu anlaşılınca TEM ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“19 AYRI ADRESE OPERASYON”

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yabancı uyruklu çok sayıda şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için, Güngören, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Başakşehir, Ümraniye, Şişli, Sancaktepe, Pendik ve Beylikdüzü'nde 19 ayrı adrese baskın düzenlendi. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devem ettiği öğrenildi.