İstanbul’da sabah namazının vakti değişti

İstanbul Müftülüğü, sabah namazının erkene alındığını duyurdu. Buna göre namaz vakti bir saat erkene çekilmiş oldu. Gerekçe kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

İstanbul müftülüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah namazı vaktinin değiştiği duyuruldu. Bunun gerekçesi olarak ise ‘mesai saatleri’ gösterildi. Açıklamaya göre yarından itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Örneğin yarın, sabah ezanı saat 06:20'de okunacak ve namaz da 06:50'de kılınacak. Böylelikle sabah namazı bir saat erkene alınmış olacak. İşte o açıklama; “İstanbul Müftülüğü'nce alınan karara binaen Sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. İleri saat uygulaması sebebiyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin taleplerine cevap vermek üzere; 19 Kasım 2018 Pazartesi sabahından itibaren Sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Sabah namazı ezanı imsaktan yaklaşık bir saat sonra okunup, sabah namazı ezandan yaklaşık yarım saat sonra camilerde kılınıyordu…

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.