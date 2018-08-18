Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi | Son dakika

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere dağıtılan oy pusulasına göre parti Genel Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1380 oyla yeniden AKP Genel Başkanı seçildi.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, Erdoğan’ın genel başkanlık adaylığı için 1457 delegenin imzaladığı teklifin kendilerine ulaştığını bildirdi.

DELEGELERE ADAY LİSTESİ DAĞITILDI

Partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Buna göre, AKP MKYK asıl üye adayları şöyle:

“Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, Halil İbrahim Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenlioğlu.”

İLGİLİ HABER Erdoğan: Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelikleri için Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç aday gösterildi.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği için Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker ile Ayşe Keşir aday oldu.

YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNE YEMEK VERİLDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi’ne davetli yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen davetlileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Erdoğan, yemeğe katılan davetlilerle tek tek selamlaştı.

Yemeğe, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi’nin yanı sıra birçok davetli katıldı.

AA