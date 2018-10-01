İzmir’de ‘pazarlık’ mı başladı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Mart 2019 yerel seçimlerinde "aday olmayacağım" çıkışı, CHP'de şok etkisi yarattı.

CHP kulislerinde Kocaoğlu’nun bu çıkışı, kendinden sonraki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile “İzmir ilçeleri için pazarlık unsuru mu?” sorusunu gündeme getirdi.

Kocaoğlu ile CHP Genel Merkezi arasında, genel seçim döneminden bu yana gerginlik yaşanıyordu. Kocaoğlu, seçimlerden sonra ‘kurultay çağrısı’ yapan parti içi muhalefetten yana tavır koyarak, Genel Merkez ile gerginliği körükledi.

Ancak CHP’de kurultay beklentisinin gerçekleşmemesi üzerine, Kocaoğlu’nun yerel seçimlerde CHP’nin özellikle ilçe belediye başkanlarını belirleme, listeleri oluşturma üzerindeki etkinliği oldukça azaldı.

Kocaoğlu’nun bu çıkışının, kendisinin yerine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i aday yapabilmek için gerçekleştiği Ankara kulislerinde konuşuluyor.