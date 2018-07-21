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Kadıköy’de denize giren genç boğuldu!

İstanbul Kadıköy'de serinlemek için denize giren gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

android-time 21:11 21 Temmuz 2018
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İstanbul Kadıköy'de serinlemek için denize giren gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Moda sahilinde denize giren bir kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Haber verilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri de sevk edildi.

Foto: AA

Foto: AA

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler arama çalışması sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi dalgıçların yardımıyla sudan çıkardı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Vatandaşlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşınan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. AA

Son güncelleme: android-time 21:1321.07.2018
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