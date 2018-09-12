‘Kadına, ilk doğumda sigorta’ teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kadınların ilk doğum yaptıkları tarihin, otomatik olarak 1 günlük sigortalı sayılması için kanun teklifi verdi.

Tekin’in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici bir madde ekliyor. Teklifle kadınların, ilk doğum yaptığı tarihte otomatik olarak 1 günlük sigortalı sayılması sağlanıyor…

Teklife göre, 18 yaşından önce doğum yapanlarda ise 18 yaş baz alınacak. Kuruma yazılı olarak başvuranların sigorta girişleri yapılmış sayılacak.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de genel olarak kadınların erkeklerden daha az istihdamda yer aldığı belirtildi.

ERKEKLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPARKEN HİÇBİR ŞARTA TABİ TUTULMUYOR

Erkeklerin askerlik borçlanması yaparken hiçbir şarta tabi tutulmadığı, kadınların ise doğum borçlanması yapabilmesi için mutlaka doğumdan önce sigortalı olmaları gerektiği, aksi takdirde kaç doğum olursa olsun borçlanma hakkından mahrum kaldığı anımsatıldı.

“ÖRNEKLERİ AVRUPA’DA VAR”

Gerekçede, “Kadınların ilk doğum yaptıkları tarihin, sanki çalışmışlar gibi otomatik olarak 1 günlük sigortalı sayılmaları durumunda, kadınların doğum borçlanması sorunu çözülerek, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kadınlara çalışma hayatında cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanmış olacaktır” ifadesi kullanıldı.

AA