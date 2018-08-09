Kargodan uyuşturucu kaftanı çıktı

İstanbul'da bir kargo firmasında çalışma yapan polis ekipleri, Kanada'ya gönderilen kaftanların içine emdirilmiş yaklaşık 20 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Bağcılar’da bir kargo firmasında çalışma yapan analiz uzmanı polisler Kanada’ya gönderilen bir kargo paketini şüpheli buldu. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) şüpheli koliyi uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpeklerle inceledi. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine paket açıldı. Kanada’ya gönderilmek için kargoya verilen paketten 10 tane kaftan çıktı. Ön aramada uyuşturucu bulunamadı. Polis ekipleri kaftanların astarını kesince gerçek ortaya çıktı. Astarların iç kısmındaki kalın kumaş bölmeye Afyon sakızı emndirildiği anlaşıldı.

Kaftanlardaki uyuşturucu özel bir solüsyonla temizlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun 19 kilo 400 gram olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.