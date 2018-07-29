Kastamonulu muhtarlar, İspanya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesine verdiği özel öneme istinaden başlatılan muhtarların yurt dışı gezileri, Kastamonulu muhtarların da projeye dahil edilmesiyle devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen, muhtarların farklı ülkelerin yerel yönetim anlayışlarını yerinde görmelerini ve değişik kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, valilikçe belirlenen 10 muhtar, İspanya’da Kastamonu'ya temsil edecek. Kastamonulu muhtarlar, 31 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülke çapından kafileye dahil olacak diğer meslektaşlarıyla İspanya’nın Endülüs bölgesinde çeşitli temaslarda bulunacak ve kendilerine Kurtuba Camii, Elhamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

İspanya'ya gidecek muhtarlar adına açıklamada bulunan Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı, devletin kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm masrafların sponsorlar tarafından karşılanacağı bildirilen İspanya seyahatinde, Türkiye’yi ve Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Küçüktarakçı, İspanya gezisinde Osmanlı İmparatorluğunun eserlerini yakından inceleme fırsatı bulacaklarını belirterek, Elhamra Sarayını da gezeceklerini dile getirdi. Küçüktarakçı, üç gün sürecek olan İspanya ziyaretine ilçelerden de muhtarların katılacağını kaydetti.

Kastamonu'dan İspanya gezisine Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı ile birlikte Araç Sümenler Köyü Muhtarı Hikmet Böyükçolak, Azdavay Dereyücek Köyü Muhtarı Yaşar Ballıdağ, Cide Başköy Köyü Muhtarı Sezai Ergin, Çatalzeytin Hacıreis Köyü Muhtarı Cemal Özçelik, Daday Bolatlar Köyü Muhtarı Mustafa Levent Uğuzbalaban, Devrekani İsmailbey Mahallesi Muhtarı Esat Ertürk, İnebolu Sakalar Köyü Muhtarı İrfan Çekirdek, Taşköprü Armutlu Köyü Muhtarı Haluk Gökçek ve Tosya Çifter Köyü Muhtarı Ekrem Eski katılacak. İHA