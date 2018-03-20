Kendisine ceza yazan polise pompalı tüfekle ateş açtı

Adana’da alkollü bir şahıs gürültü çıkardığı için kendisine ceza yazan polislere pompalı tüfekle ateş açarak dehşet saçtı.

Olay, Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollün etkisiyle mahallesinde birkaç kişiyle kavga ederek aşırı gürültü çıkaran Abdül Aziz Dernik vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Polisin kendisine ceza yazmasına öfkelenen Dernik pompalı tüfeğiyle polislere ateş açmaya başladı. Polisler son anda kaçarak canlarını kurtarırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. ‘Uzun namlulu silahlarla mahalle abluka altına alındı' Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ve asayiş ekipleri uzun namlulu silahlarla mahalleyi abluka altına aldı. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri komşusunun bahçesine saklanan Dernik’i kıskıvrak yakaladı. Polis olayla alakalı Dernik dışında eşi ve iki kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İHA