İZMİT VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ: Kocaeli bayram namazı saat kaçta?(2018 Kurban Bayramı)

Zilhicce ayının 10. gününde kutlanmaya başlayan Kurban Bayramı'nda müslümanlar ilk iş olarak bayram namazını kılacaklar. Kocaeli de yaşayan veya ziyaret için gelmiş olan vatandaşlar Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat kaçta merak ediyor. İşte il il bayram namazı vakitleri...

İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. İslam alemi bayram namazı vaktini bekliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Kocaeli’de ikamet eden vatandaşlar da bayram namazı saat kaçta merak ediyor. Haberimizden il il bayram namaz vakitlerini ve Kocaeli bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz.

Kocaeli bayram namazı saati: 06:57

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.