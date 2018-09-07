‘Kur farkı’ ünlü menajeri mahkemelik etti

Türk futboluna Samuel Eto, Mario Gomez ve Roberto Carlos gibi dünyaca ünlü futbolcuları kazandıran Özkan Doğan'ın başı, eski eşi ve çocuklarına için euro olarak ödemeyi taahhüt ettiği para yüzünden belaya girdi. Nafakan bedelinin Türk Lirası olarak ödenmesi ve bunun üzerine boşandığı eşinin avukatlarıyla girdiği polemik ünlü menajeri mahkemelik etti.

Menajer Özkan Doğan’ın geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Sultan Duyar’ın avukatının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesine göre; Özkan Doğan, Hollanda'da yaşayan 2 çocuğunun annesi doktor eşi Sultan Duyar yaptığı protokolde 2 çocuğu için aylık 3 bin euro nafaka ödemeyi kabul etti.

NAFAKAYI ÖDEMEDİ İCRALIK OLDU

Ünlü menajer Özkan Doğan, çocuklarına ödemeyi kabul ettiği aylık 3 bin euro nafakayı ödemeyince Sultan Duyar’ın avukatı Hacı Asım Özcan icra takibi başlattı. Avukat Özcan’ın yanında çalışan bir stajer avukat, menajer Özkan Doğan’ı telefonla arayarak 4 aylık nafata bedeli olan 12 bin euroyu ödemesi gerektiğini hatırlattı.

KUR FARKI NEDENİYLE EKSİK BAKİYE ÇIKTI

Ödeme yaptığı günkü euro kuruna göre; ilgili hesaba 72 bin 500 TL yatıran Özkan Doğan’a, konuştuğu avukat, “Ödeme tarihindeki kur farkı nedeniyle nafakanın eksik olduğunu” söyledi.

İddiaya göre Özkan Doğan kendisini arayan stajer avukata telefonda, avukat Hacı Asım Özcan için “Senin patronunun üstüne kabus gibi çökeceğim”, “Ona hayatı nasıl zindan edeceğim” diye çıkıştı.

Bu konuşmanın ardından menajer Özkan Doğan, 14 bin 400 TL daha ödeyerek istenileni yaptı. İddiaya göre parayı hesaba yatıran Doğan, telefonla stajyer avukatı yeniden arayarak, Avukat HAcı Asım Özcan için “Patronuna söyle bundan sonra göstereceğim ona” dedi.

Avukat Hacı Asım Özcan da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu ve Özkan Doğan’ın ‘hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından yargılanmasını istedi. Savcılık, Özkan Doğan hakkında soruşturma başlattı.