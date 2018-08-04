‘Kuzu makinesi’ sayesinde hayvancılığa katkı sağlıyor

Eskişehirli çitçi Ukrayna'dan ithal ettiği 'Romanov' cinsi koyunlar ile Türkiye hayvancılığına katkı sağlamaya çalışıyor.

Karacaöyük Mahalle Muhtarı Burhan Çelikoğlu, Ukrayna’da katıldıkları tarım fuarında gördüğü ‘Romanov’ cinsi koyunları Eskişehir’de yetiştirmeye başladı.

Uzun uğraşlar sonunda 600 tane Romanov cinsi koyunu Eskişehir’e getirerek yetiştirmeye başlayan Çelikoğlu, Romanov cinsi koyunların çok çabuk ve daha fazla üremeleri nedeniyle ‘kuzu makinesi’ olarak nitelendiriyor. Soğuk hava koşullarına dayanıklılık konusunda ve koyun türlerinde doğurganlığı en fazla olduğu bilinen Romanov koyunların yetiştiriciliğine başlayan Çelikoğlu, herşeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söyledi.

600 ROMANOV KOYUNU GETİRDİ

Çelikoğlu, Eskişehir Ziraat Odası tarafından geçen yıl gittikleri Ukrayna’daki fuarda Romanov koyunlarını görerek yetiştirmeye karar verdiğini belirterek, “Romanov koyunlarını görünce bu koyunun Türkiye’de Eskişehir’de olabileceğine kanaat getirdik. Ukrayna’da araştırmalar yaptık, çok büyük işletmelerle görüşmeler yaptık. Türk tarımına Türk hayvancılığına bir nebze de bizim katkımız olsun diye herşeyi devletten beklememek lazım. Eskişehir’e bu koyunları getirmeye karar verdik. Mart ayında orada şirketimizi kurduk. Ukrayna menşeli bir şirket kurduk. Mayıs sonunda da Eskişehir’e ilk romanovları getirdik. Ukrayna’da süreç çok zorluydu. Türkiye’de bakanlıkta ve tarım müdürlüklerinde çok yardımcı oldular. Ama Ukrayna’da yabancı bir ülkede olduğumuz için bu süreç çok zorluydu. Orada kış şartları çok ağır, çok zorlandık. Ama ilk postayı getirdik. Orada bin tane daha koyunumuz ar. Bir ay sonrada onlar gelecek. İlk etapda 600 tane geldi” diye konuştu.

14 KEZ DOĞUM YAPABİLİYORLAR

Romanov koyunlarının en büyük özelliği çok doğurması olduğunu ifade eden Çelikoğlu, “Romanov koyunlarının litarütürdeki adı ‘kuzu makinesi.’ Etinin kokusunun olmaması, çoklu doğumlarda 4 kuzuya 2 ay bakabilmesi. En büyük özelliği. Koyunun kuzulama süresi 5 aydır. Ama bu Rusya’da dağ koyunu ile kırıldığı için bizim 7-8 doğumdan sonra hayvanlarımız ıskartaya çıkar. Bunlarda 14 doğuma kadar doğum yapabilen bir hayvan. 4 veya 5’inci doğumdan sonra en çok görülen doğum oranı beşiz. 5 kuzuyu az bir takviye ile yem ve su takviyesi ile çok rahatlıkla büyütüyorlar. Bizim burada ikiz ve üçüz doğuranlar oldu. Bizim hayvanlarımız daha genç olduğu için üçüz bile sürpriz oldu” şeklinde konuştu.

Romanov cinsi koyunlara büyük talep olduğunu belirten Çelikoğlu şunları söyledi: “Eskişehir’de ve Türkiye genelinde yoğun bir talep var. Kars’tan talep aldım. Iğdır’dan, Giresun’dan isteyen var. Türkiye’de talep çok fazla. Eskişehir’de başka 500-600 tane getirerek besleyen yok. Türkiye’de 3-4 tane ithal izni olan şirket var. Bunlardan birisi de biziz. Biz de isteyene en az 50 tane olmak üzere bakanlık izniyle satabiliyoruz. Gelen koyunların hepsinin uluslararası nüfus kayıtları, soy kütükleri mevcuttur. Eğer Türk hayvancılığını kalkındırmak istiyorsak, Türk çiftçisi de elini taşın altına koyacak. Sadece tarımdan değil, unuttuğumuz hayvancılığa da yönelmemiz lazım. Biraz bizim gübre çiğnememiz lazım. Hanımlarımızı, çocuklarımızı bu işe yönlendirmemiz lazım. Fiyatlarımız sayıya göre değişkenlik gösteriyor. En az 50 tane almak şartı ile bin 200 ila bin 700 lira arasında değişiyor. Türkiye’de bu ayar bir koyun almaya kalkarsanız onun da fiyatı aynı. Fiyatlar milletin korktuğu kadar değil.”

KOKUSUZ OLDUĞU İÇİN KADINLARIN TERCİHİ

Romanov koyununun dağ koyunu ile normal koyunun kırılarak üretilen bir koyun cinsi olduğunu belirten Çelikoğlu, “Rusya bölünmeden önce üretilen bir koyun cinsi. Ondan dolayı dünya üzerinde eti kokmayan tek koyun cinsi bu. Bizim milletimizde bu koyun eti kokuyor diye bir konu var. Özellikle kadınların dikkat ettiği. Bu koyunda kesinlikle ve kesinlikle etinde bir koku yok ve yağ oranı en düşük koyun eti bu. Dünyada, Avrupa’da büyük lüks restoranların hepsinde tercih edilen et romanov eti. Koyun eti istediğiniz zaman lüks restoranlarda Avrupa ülkelerinde romanov eti geliyor önünüze. En çok kadınlar tercih ediyor. Bizim ekonomimize de, hayvancılığımıza da çok büyük katkısı olacak bir koyun cinsi” şeklinde konuştu.