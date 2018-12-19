Mehmet Ali Çelebi’den Hulusi Akar’a yanıt

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Özel'in, hapisteki dava arkadaşlarını ziyaret etmediğini söyleyerek eleştirdiği Bakan Akar, bu iddiaya sert yanıt vermiş ve CHP'li Çelebi'yi ziyaretlerine tanık olarak göstermişti. Akar'ın bu sözlerine yanıt veren Çelebi, "Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil" dedi.

“Balyoz Soruşturması” ve sonrasında yaşananlar TBMM'de önceki gün yapılan Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri sırasında yeniden gündeme geldi. Tartışmalar sırasında eleştirilerin hedefi olan Milli Savunma Bakanı emekli Orgeneral Hulusi Akar ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında gergin anlar yaşandı.

‘HASDAL’DAN ÇIKMADIM’

Tansiyonun yükseldiği ve karşılıklı açıklamaların yapıldığı tartışmada Bakan Akar “Hasdal’daki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler! Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır! Bakın orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere ziyarete geldim! Hasdal’dan çıkmadım! arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım” ifadelerini kullandı.

‘ZİYARET ETMEK DEĞİL ESİR ETMEMEK ÖNEMLİ’

Akar’ın kendini savunurken örnek gösterdiği “Balyoz Soruşturması” mağdurlarından CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Akar’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Birkaç saat arayla iki mesaj yayınlayan Çelebi “Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil” dedi.

İşte Çelebi’nin o mesajları, “Sayın Bakan esir düşmüş subaylarını 3.Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevinde , Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevinde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil.

Görev mahali dışında Sayın Bakan Silivri, Hadımköy, Sincan, Maltepe, Şirinyer zindanlarında esir edilen silah arkadaşlarını ziyaret etmemiştir. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp'in cenazelerinde bulunmamıştır.”



