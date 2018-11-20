MHP – AKP ittifak görüşmesine en çok o sevindi

AKP-MHP ittifakının bozulmasının ardından MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterebileceği öne sürülen eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi öncesinde sosyal medya hesabından “Bu Cumhurun zaferi olacaktır” diye yazdı.

Gökçek, görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ile ittifakı yarın masaya yatıracaklarını açıkladı. Bu cumhurun zaferi olacaktır. Yaşasın Cumhurun ittifakı” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökçek’in adaylığıyla ilgili “Sayın Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur, MHP’ye şeref kazandırır” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gökçek’in 2019 Mart yerel seçimlerinde MHP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili, “Melih Bey benim 94’ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum” demişti.