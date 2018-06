CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz konuşmasında; "İstismara hazırlıklı olun 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşananları unutmayın ve hazırlıklı olun. Çünkü Erdoğan sandıktan ve kendisinden başka hiçbir şeyi düşünmüyor." dedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul’da 4 ilçede miting düzenleyecek. İnce’nin ilk durağı Beykoz. İnce Beykoz’un ardından sırasıyla Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik’te de miting düzenleyecek.

İnce’nin Beykoz konuşmasından satır başları:

Bu çayırı gören bir pehlivan ne güzel güreşilir der. Bir siyasetçi gördüğünde de keşke rakibim karşıma çıksa da bir tartışma yapsak diye düşünür. Ben de diyorum keşke Erdoğan bir televizyon programında karşıma çıksa tartışsak diyorum. Söz veriyorum diploma sormayacağım sadece ekonomi konuşacağız.

Türkiye’de ilk kez seçilmeden icraat yapan adamım ben. 1- Seçildiğimden 48 saat sonra OHAL’i kaldıracağımı söyledim. Şimdi ‘OHAL kalkacak’ diyor.

Yine 16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bir kez olsun öğretmenlere polislere 3600 ek gösterge dedi mi?

Ne zaman dedi ben konuşmaya başlayınca. Erdoğan, öğretmenlere polislere 3600 vereceksen senin elinde KHK çıkarma yetkisi var! Çıkar, ver o zaman. Vermez çünkü yalan söylüyor.

Terörü istismar ediyor, bir gün geliyor analar ağlamasın diyor, öbür gün geliyor şehitlik diyor, öbür gün İmralı’ya postacılık yapıyor. İstismara hazırlıklı olun 7 Haziran’la 1 Kasım arasında yaşananları unutmayın ve hazırlıklı olun. Çünkü Erdoğan sandıktan ve kendisinden başka hiç bir şeyi düşünmüyor.

Beykoz’dan kendisine sesleniyorum; Bana bak Erdoğan, deneme yanılmayla bu iş çözülmez. Oy hesabı yapma! Kimseyi kandırmadan bu işi çözeceğim.

Dinimize en büyük zararı bunlar verdi! Haram helal ver Allah’ım garip kulun yer Allah’ım dedi. Cumhurbaşkanı saraylarda yaşayan adam olmayacak. Millet GDO’lu yiyecek yerken o Sarayı’nın bahçesinde bıldırcın yumurtasıyla besleniyor. Millet kafeteryalarda çay içemezken, o kilosu 4500 TL’lik beyaz çay içiyor. O sizleri unuttu! Halk çocuğu olan benim, milletin evladı benim.

BEYKOZ’DA DERİ KUNDURA, TEKEL VE ŞİŞE CAM FABRİKLARINA NE OLDU?

Bu sorunu ben çözeceğim. Burada deri kundura ve TEKEL fabrikası, şişe cam fabrikası vardı! 10 bin kişi çalışıyordu! Hepsi gitti, yazık günah…

Erdoğan artık Beyaz Türk, Erdoğan artık saraylı, senden biri değil. Bana ‘gariban’ diyor, 16 yıl milletvekilliği yaptık ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?

KREDİ DERECELENDİRME KURUŞLARI

Onlar Türkiye’ye not veriyor. İyi not verdiklerin de ‘Ben aldım’ diyor. Kötü not aldı mı ‘Bunlar dış mihrak’ diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye’nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye’yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz.

BEYKOZLULARA TAPU MÜJDESİ

Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde sizin tapu sorunlarınızı yılbaşı gelmeden çözeceğim.

“ERDOĞAN SEN BU MİLLETİ SOYUYORSUN”

Demirel’in yaptığı köprü bayramda bedava, Erdoğan’ın yaptığı köprü 114 TL. Erdoğan’ın yaptığı köprünün parası uluslararası şirketlere, Demirel’in yaptığı köprünün parası hazineye gidiyor. Erdoğan, sen bu milleti soyuyorsun, soyuyorsun….

KİMSESİZ ÇOCUKLAR

Kimsesiz çocukları 18 yaşını doldurduklarında devlet kadrosuna alacağım, o çocukları sokağa bırakmayacağım. 81 milyonluk ülkede 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak yazıklar olsun bize.

“MİLLETVEKİLİ SAYISINI REFERANDUMA GÖTÜRECEĞİZ”

Milletvekili sayısı 600 olur mu? Yazık bu fakir millete! Milletvekili sayısını yeniden referanduma götüreceğiz.