Mültecilere özel ‘Görgü Kuralları’ broşürü

Eskişehir’de Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Dipçin, mahallelerinde artan mülteciler için ‘görgü kuralları’ broşürü bastırarak dağıttı.

Türkiye'deki mülteci sayısındaki artıştan nasibini alan Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi'nde de Suriye, Afgan, Nijerya ve Filistin uyruklu çok sayıda mülteci bulunuyor.Sütlüce Mahallesi muhtarı Mehmet Dipçin, mültecilerin mahalleye zarar verdikleri iddiasıyla mültecilere yönelik Arapça ve Türkçe görgü kurallarını anlatan bir broşür hazırlatarak, polis eşliğinde dağıtmaya başladı.

“Sorunlar Yaşanıyor”

Kiraların ucuz olması nedeniyle çok sayıda mültecinin mahallelerinde yaşadığını belirten Sütlüce Mahallesi muhtarı Mehmet Dipçin, mültecilerin mahallelerine zarar vermelerini engellemek amacıyla bir broşür hazırlattığını söyledi.

Bölgede oluşan kozmopolit yapıdan dolayı birçok sorunun yaşandığını belirten Dipçin ve Mahalle Meclis Başkanı Ömer Lütfü Şanlı “Mülteciler tarafından bölgede bulunan parkların, durakların ve birçok yerin yakıldığını ve talan edildiğini belirten Dipçin ve Şanlı, kendi önlemlerini aldıklarını ancak sorun karşısında yetersiz kaldıklarını” söylediler.

POLİS EŞLİĞİNDE ARAPÇA VE TÜRÇE YAZILI BROŞÜR DAĞITTILAR

Mahallenin huzur ve güvenliği için Arapça ve Türkçe yazılı broşürler hazırladıklarını, ahlak kurallarını yazdıklarını ve hane hane dağıttıklarını aktaran Muhtar Dipçin, yetkililere seslenerek kalıcı çözüm beklediklerini söyledi. Muhtar Dipçin, mültecilerin mahallelerinde çok sorun yarattığı kaydederek, “Mahalleli imza toplamaya başladı. Mahalleden gitsinler diye. Çöplerini de zamansız ve boş buldukları yerlere atıyorlar. Polisle beraber, hem Arapça hem Türkçe hazırladığımız broşürleri hane hane dağıttık. Toplum ve ahlak kurallarını okusunlar ve uygulasınlar istedik” dedi.

MAHALLELİ ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI

Yaşanan sorunlardan ötürü Ziya Gökalp ilkokulunun boşaldığını belirten Muhtar Dipçin, “Ziya Gökalp İlkokulunda mahalle halkımız çocuklarını oradan aldı. Artık okuldan kaçmaya başladılar. Neden derseniz Suriyeli ve Iraklılarla uyum sağlayamadılar. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de gittik. Okul boşalıyor dedim, sıkıntı yaratıyor dedim. 22 çocuk varsa bunun 10 tanesi Suriyeli, 12 tanesi Türk. Öğretmenler de haklı. Ya bu 10 Suriyeli çocuğa Türkçe öğreteceğiz ya da 12 çocuğa tarih vs. öğreteceğiz karmaşası içindeler. Okulumuzda bin 37 öğrenci varken şu anda 300 küsur öğrenci kaldı” ifadelerini kullandı.