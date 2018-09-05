Narkotik operasyonunda hibrit tohumlu uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Şişli’de uyuşturucu satan bir şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Baskında daha çok Arnavutluk’ta üretilen ve hibrit tohumla üretilen Skunk ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de 2 gün önce uyuşturucuya karşı çalışma yaptı. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmada, saat 19.45'te Darcanar Sokak'taki bir evden çıkan şüpheli polislerin dikkatini çekti. Motosiklete binen şüpheli ekip aracına doğru ilerlerken, polis çakar lambalarını yakara ‘Dur' ikazında bulundu. Motosikletli şüpheli polis aracının yanına yaklaştı. Daha sonra ise motosikletini bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekibi kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca yaklaşık 500 metre sürdü. Polisin peşini bırakmadığı Tarık O., yakalanarak yere yatırıldı. Elleri kelepçelenen şüphelinin kemerinin iç tarafına zulalanmış 50 gram skunk ele geçirildi.

EVDE DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekipleri uyuşturucu bulunması üzerine savcılıktan alınan izinle şüphelinin evinde ve motosikletinde de arama yapıldı. Çalışmada 650 gram Skunk, 10 gram kokain ve uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Sokaklarda uyuşturucu sattığı ve zehir tacirlerine skunk temin ettiği iddia edilen şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tarık O. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SKUNK NEDİR?

Polisin ele geçirdiği Skunk aslında esrar gibi hint kenevirinden üretiliyor. Ancak Skunk hibritlenmiş tohumlardan üretiliyor. Esrara göre 10 kat daha zararlı olan Skunk aynı zamanda daha yüksek fiyatlara satılıyor. Bunun sebebi olarak da Skunk'un daha çok yurt dışından getirilmesi olarak gösteriliyor.

Skunk daha çok Arnavutluk'ta üretiliyor. Türkiye'ye ise iki farklı rotadan getiriliyor. Zehir tacirleri uyuşturucuyu Yunan adalarına buradan da teknelerle Türkiye'ye getiriyor. Diğer bir güzergahın ise Balkanlar üzerinden Bulgaristan Edirne ve İstanbul olduğu dile getiriliyor. Türkiye'de üretimi yaygın olmayan hibrit tohumlu hint keneviri daha önce İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce baskın düzenlenen bazı sera evlerde rastlanmıştı. Saksılarda tohum için yetiştirilen onlarca kök hibrit hint keneviri ele geçirilmişti.