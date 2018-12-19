ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı? EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklaması yaptı mı?

ÖGG sınav sonuçlarının beklenen tarih üzerinden 5 gün üzerinden geçmesine rağmen henüz açıklanmadı. Adayların gözü kulağı EGM'den gelecek ÖGG sınav sonuç açıklamasında. Peki 79. dönem ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖGG sınavına giren ve sonuçları bekleyen adaylar, sık sık EGM’nin sınav sonuçlarını açıklayacağı sistemi kontrol ediyor. Fakat ÖGG sınav sonuçları bekleyişi son bulmuş değil. 79. dönem ÖGG sonuçlarının EGM tarafından bugün mü veya daha sonra mı açıklanacağı henüz belli değil.

79. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Aralık 2018 tarihinde pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilen 79. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine henüz açılmadı. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.