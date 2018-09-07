Okul servislerine zam kafaları karıştırdı: Dolandırıcılık mı kalite mi?

Yurt genelinde okul servis ücretlerine zam yapıldı. Bu zam İstanbul'da yüzde 12, Ankara'da yüzde 13, İzmir'de ise yüzde 29 olarak gerçekleştirildi. 'Taban' olarak açıklanan zamlı fiyatlar ise velilerin kafasını karıştırdı. Özellikle bu üç büyük şehirde, velilerin ödediği ücretin bu rakamların çok üzerinde olması tartışlamalara konu oldu. Servis şirketleri özel okullardaki yüksek servis ücreti için "Biz kalite satıyoruz" derken itiraz İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı "Veliler soyuluyor. Taban fiyatın üzerinde rakam ödemeyin. Bize başvurun" yorumunda bulundu. İşte her Eylül ayında alevlenen 'okul servis ücretleri' tartışmasında son durum....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu.

İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı.

Örneğin geçtiğimiz sezon yıllık iki bin 350 lira olan 3-5 kilometre mesafesi fiyatı, bu yıl 2 bin 650 lira olarak belirlendi.

Zammın yüzde 13 olarak gerçekleştiği Ankara’da ise geçtiğimiz sezon bin 764 lira olan 3-6 kilometre mesafesi bu yıl bin 989 liraya çıktı.

Zam oranının en yüksek olduğu il olan İzmir’de ise 3-6 kilometre mesafesinin ücreti bin 710 liradan 2 bin 205 liraya yükseltildi.

YÜZDE 10 YA DA KİŞİ BAŞI 700’ER LİRA REHBER PERSONEL ÜCRETİ DE VAR

Servis odaları tarafından açıklananan bu fiyatlara öğrenci başına ödenen yüzde 10 fark ya da aylık ortalama 70’er lira ücret dahil değil. İlköğretim 8. sınıfa kadar zorunlu olan rehber personel ücreti de buna katıldığında rakamlar yıllık 700’er lira daha artıyor.

REHBERLİ ÜCRETLER

Bu da 3-6 kilometre mesafesi için İstanbul’da en az 3 bin 350, Ankara’da 2 bin 689, İzmir’de ise 2 bin 905 lira anlamına geliyor.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLAR ÇOK DAHA YÜKSEK!

Ancak özel okulların servis ücretlerinin ise bu taban fiyatların çok üzerinde olduğu gözleniyor. İstanbul’daki 3-6 kilometre rehber personelli okul servisi mesafesi ücreti; yıllık 4 bin 500 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Bu da özel okulların servis ücretlerinin fiyatının, taban fiyatın 2 buçuk katına kadar çıktığı anlamına geliyor.

FİYAT FARKI NEDEN YÜKSEK?

Daha çok devlet okullarının servis şirketlerinin uyguladığı taban fiyatlar ile özel okulların servis ücretlerinin arasındaki bu büyük fark ise dikkat çekiyor. Bu farkı Sözcü’ye değerlendiren servis şirketleri ise bunu “Kalite farkı” olarak tanımlıyor. Servis araçlarının yaşından, istihdam edilen rehber personelin niteliğine kadar verilen hizmet kalitesinin, taban fiyat ile karşılanayamacağını savunan şirket yetkilileri “Serbest piyasa ekonomisinin şartları. Biz belirlenen taban fiyatın çok üzerinde ücret alıyoruz ancak verdiğimiz hizmet birinci sınıf. Örneğin istihdam ettiğimiz rehber pernonelimiz yıllardır bu alanda çalışan nitelikli kişiler. Şoförlerimiz de öyle. Araçlarımız için ‘En fazla 5 yaşında olmalı’ gibi standartlarımız var. Bu hizmeti taban fiyatla karşılamak mümkün değil” diye konuştular.

“BU DOLANDIRICILIK 10 VELİ TOPLANIP BİZE GELSİN”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Başkanı Hamza Öztürk ise özel okullardaki bu politikayı ‘Dolandırıcılık’ olarak nitelendirdi. Liseye kadar rehber pernosel bulundurmanın zorunlu olduğunu hatırtalan Başkan Öztür fiyatlar için ise şöyle konuştu: “Özel okullarda yıllık 6 bin TL’den çok daha yüksek fiyatlar teklif ediliyor. Ancak bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı fiyatlar hem devlet hem özel okullar için geçerli. Bu yüzden okulun ismi ne olursa olsun servis ücretinin yanında hizmet bedeli vesaire gibi ücretleri hiçbir veli kabul etmemeli. Bu tamamen farklı bir şekilde yapılan dolandırıcılıktır. Vatandaş parasını haksız yere hiçbir okula kaptırmasın. Bazı özel okulların bize bilgisi geliyor. ‘İşinize gelirse’ gibi cümleler kurup velileri gönderiyorlarmış. Böyle durumlarda veliler Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine şikayette bulunsunlar. Bunun dışında bizim çok büyük bir yetkimiz yok. Bu konuyla ilgili 10 veli bir araya gelip bizimle konuşur biz de onlara araba temin ederiz. Başka yapabileceğimiz bir yaptırım bulunmuyor.” diye konuştu.