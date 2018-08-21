Özel hastaneler savaş mağduru

Suriye sınırındaki Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay gibi illerdeki özel hastanelerde tedavi gören Suriyeli mültecilerin hastane giderlerinin devlet tarafından 10 aydan beri ödenmemesi sağlık kuruluşlarını ekonomik krize soktu. Özel hastanelerin Suriyelilerden kaynaklı alacakları dağ gibi birikirken, hastane yetkilileri mahsuplaşmaya gidilmesini istiyor.

Türkiye tarafından geçici koruma altına alınan Suriyelilere, Türk vatandaşlarına benzer şekilde temel ve koruyucu, tedavi edici, acil sağlık hizmetleri ücretsiz veriliyor.

Geçici barınma merkezlerinde 112 acil sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, nüfusu fazla ve uzak yerlerde de kapasite doğrultusunda ikinci basamak sağlık hizmetleri sunuluyor. Geçici barınma merkezlerinin dışındaki Suriyeliler ise geçici gönüllü sağlık merkezleri, göçmen sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile bu hastanelerin sevk etmesi halinde üniversite ve özel hastanelerde ihtiyaçları olan sağlık hizmeti alıyor.

10 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR

Sınır ötesinden gelen yaralılar, ambulanslarla hastanelere naklediliyor ve tedavileri yaptırılıyor. Savaş mağdurları ile birlikte yeni doğanından, yaşlısına kadar Suriyelilere en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye özen gösteren özel hastaneler, tedavinin ardından Suriyelileri mağdur etmemek adına onları evlerine kadar ulaştırıyor.

Ancak uzun süredir özel hastanelere bu konuda bir ödeme yapılmaması büyük sıkıntı yaratıyor. Artan ilaç fiyatları ve maliyetlere rağmen en iyi hizmeti vermek için çabalayan özel hastanelerin alacakları milyonlarca liraya ulaşmış durumda. 10 aydır devlet tarafından ödenmeyen alacakları yüzünden hastaneler, personel ve doktor maaşları ile sigorta ve vergi gibi ödemeleri yapmakta zorlanıyor.

MAHSUPLAŞMA ÖNERİSİ

Hastane yetkilileri devletin nakit ödeme konusunda sıkıntı yaşadığını düşünerek sigorta ve vergi borçlarına karşılık mahsuplaşma önerisinde bulunuyor aksi durumda bu maddi yüke daha fazla dayanamayacaklarını belirten hastane yetkilileri, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.