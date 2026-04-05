2026’nın en sıkı ayı hangisi diye sorulsaydı, Nisan ayı derdim. Bu ayın dikkat çeken tarihleri 6 Nisan’dan itibaren başlıyor, aslında dünya genelinde yönetici figürleriyle ilgili türbülanslar dikkat çekiyor. 9 Nisan Mars’ın Koç burcuna geçmesiyle beraber ateşli bir enerji güçleniyor. 16 Nisan, 17 Nisan gibi tarihler sert, yaralayıcı, türbülanslı, kaotik bir enerji akışına dikkat çekiyor. 20 Nisan’daki Merkür, Mars, Satürn kavuşumu ve 21 Nisan’daki Merkür, Mars kavuşumu askeri konular, sert söylemler, ateşleyici temalar açısından dikkat çekici. 24 Nisan’da Venüs, Uranüs 29 derece Boğa’da anaretik derecede kavuşuyorlar. Bu da nükleerle ilgili riskler, elektrikle ilgili, elektronikle ilgili konulardaki sıkıntılar ve santrallerle ilgili sorunlar gibi riskleri beraberinde getirebilir. Yani biraz huzuru bozan bir enerji akışı oluşabilir.

OLUMLU ETKİLER DE DEVREDE OLACAK

Destekleyici ve olumlu açılar tarafından baktığımızda 16-18 Nisan arası, kişisel anlamda da yapacağımız konuşmalar, girişeceğimiz işler destek bulabilir, kendimizi daha güçlü, etkili bir şekilde ifade edebiliriz. Türkiye için yükselen burçtan geçen Jüpiter’in henüz desteklerini vermeye devam ettiği bir zaman dilimi ve meclisi temsil eden alana iz düşmesi, Koç Yeniay haritası (17 Nisan) meclisten bazı hızlı kararların çıkacak olduğunu da düşündürüyor. İlişkilerdeki değişim rüzgârı özellikle 29 derece anaretik derecede Venüs, Uranüs kavuşumuyla dikkat çekiyor.

Patlak veren bazı sert, türbülanslı, skandal yaratacak enerjiler öne çıkabilir. Haritadaki Jüpiter ve Venüs arasındaki uyumlu açı, yani tüm bu türbülanslara rağmen en azından yapılan işleri destekleyen veya zorlu temaları hafifleten bir enerji akışını anlatıyor.

9 NİSANI KULLANIN!

Astrolojik açıdan, bir gezegenin kendi yönettiği veya yüceldiği burçta olması önemlidir. Bu gezegenin temsil ettiği konularda bazı avantajları beraberinde getirir. Gezegenler bazı Zodyak derecelerinde diğer derecelere nazaran daha güçlüdür. Bu Güneş olduğunda, kendini güçlü bir şekilde ifade etme ve başarılı olma şansını arttırır. Güneş’in maksimum yüceldiği, yani çok güçlü olduğu 9 Nisan tarihini önemli talep ve başvurular, otorite figürleriyle bir araya gelmek, kendimizi ifade etmek, önemli duyuru ve tanıtımlar yapmak için kullanabiliriz. Bu güçlü enerji 8 Nisan gece saatlerinden itibaren kendini göstermeye başlayacak.

TÜRKİYE

Nisan ayı Türkiye açısından pek kolay olmayacak. İç güvenlik ve sınır güvenliği konuları öne çıkacak. Yönetici figürlerinin, hükümetin alması gereken ilave sorumluluklar ve geleceğe yönelik kararlar çok önemli olacak. Yurt dışı seyahatleri, vize konularında, problemleri çözmek açısından daha iyi gelişmeler bekleyebiliriz. Askeri alandaysa ve güvenlik alanındaysa ise daha fazla yoğunlaşma söz konusu. Yine de Türkiye’nin manevi bir koruma kalkanı içerisinde olduğu bir zaman dilimi olacak.

16-20 NİSAN ARASINA DİKKAT!

16 Nisan civarındaki günlerden itibaren Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi hayli sert etkiler almaya başlayacak. Dolayısıyla dış atmosferde, diğer ülkelerle ilgili alanda gelişen savaş atmosferi veya zorluklar, Türkiye’nin iç güvenlik temalarının daha vurgu kazanacağına işaret ediyor. 17 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek olan yeniay civarındaki günlerde Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi; Satürn, Merkür ve Mars’tan sert açılar aldığı için iç güvenlik konuları çok çok önemli olacak. Yönetici figürlerinin, hükümetin aldığı etkili kararlar devrede olacak ve Türkiye’nin bölgede liderliğini göstermek için daha fazla kendini ifade edeceği bir zaman dilimini halini alacak.

Satürn’ün yükselen derecesine ve Mars’a, aynı zamanda transit Mars’ın Türkiye astroloji haritasının Mars ve yükselen derecesine dik açıları 19 Nisan civarında çok etkili olacağından, birkaç günlük zaman dilimi hayli gergin geçecek gibi gözüküyor.

DIŞ MENŞELİ TEHDİTLER

Nisan ayında Plüton’un Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesine dik açısı çok etkili işliyor. Dış tehditlere açık, yönetici figürleri üzerinde baskı ve zorlanma yaratan bu transit aynı zamanda ekonomiyle ilgili konularda da kritik gelişmelere işaret ediyor. Türkiye astroloji haritasının Ay derecesinin de Mars’tan dik açı aldığı 9 Nisan civarına dikkat etmek, halkla ilgili konularda dikkatli olmak gerekecek. 25 Nisan dolaylarında gerçekleşecek Mars transiti, Türkiye astroloji haritasındaki Plüton derecesine etki ederek halkın sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konuları gündeme taşıyacak. Dolayısıyla gardını almak gereken, güvenliğe dikkat etmek gereken bir zaman dilimi. Bu meyanda Jüpiter’in koruyucu, kollayıcı transitleri devrede olacak. Bu yüzden tüm bu zorlukları aşmak için de bir taraftan destekleyici etkiler devrede olacak.

YENİ BİR SAVAŞIN İŞARETİ Mİ?

Mars, Satürn 20 Nisan’da tam kavuşumda olacaklar ve 20 Nisan’da Merkür de Mars ve Satürn’le hizalanacak. Dolayısıyla Nisan ayının en dikkat çekici tarihi 20 Nisan olarak görülüyor.

Bu üç gezegen, Mars, Satürn ve Merkür bir arada olduğunda, (Astroloji Okulu Yayınları olarak Mecmuat’ül Ahkam eserinden çeviriler yayınladığımız 19. yüzyıl müneccimi Sadullah El-Ankaravi’ye göre) savaş işaretçisidir. Türkiye astroloji haritasının Mars derecesinin karşısına da denk düştüğü için tabii ki ülkemiz açısından dikkat çeken bir agresyonu, dışarıdan gelen, özellikle risk içeren durumlara işaret edebilir. Farkında olmak, önlem almak çok çok önemli!

7 YILLIK DÖNGÜ BAŞLIYOR?

Değişimin gezegeni olarak nitelendirdiğimiz Uranüs 26 Nisan’da İkizler burcuna geçecek ve takip eden yaklaşık yedi yıl boyunca bu burçta seyredecek. Uranüs yeniliklerle, keşif ve icatlarla, teknolojiyle, elektronikle, televizyon ve radyo yayınlarıyla, internet, kablosuz iletişim, yüksek frekanslı iletişimle alakalıdır.

Programcılık, iletişimcilik, yazarlık, ofis yöneticiliği ve seyahat acenteliği, web tasarımcılığı ve internet üzerinden satış, pazarlamacılık ve reklamcılık gibi işler, muhabirlik, gazetecilik, bilgi danışmanlığı, medya ve iletişimle, taşımacılıkla ilgili işler İkizler burcuyla ilintilidir.

Tanıtım ve pazarlama, eğitim, taşımacılık, iletişim, komşu ülkelerle ilişkiler bu burcun kapsamına girer. Dergiler, kitaplar, seyahatle ilgili kurumlar örneğin seyahat acenteleri, iç turizm, dil okulları, öğretmenler, öğrenciler, yazarlar İkizler burcu yönetimindedir. Dolayısıyla saydığımız bu alanlarda önemli gelişmeler 2033 yılına kadar artarak devam edecek.

ASYA ÜLKELERİ

Uranüs’ün İkizler burcuna geçiş anı haritasını dünya atlası üzerine iz düşürdüğümüzde, Kazakistan, Çin, Bangladeş, Burma, Malezya gibi ülkelerde ufuk düzlemiyle çakıştığını görüyoruz.

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde bu bölgelerde bilgi, veri, eğitim, teknoloji, iletişim, nakliye, havacılık, seyahat endüstrisi, turizm gibi alanlarda ve teknolojide kullanılan değerli metallerle ilgili konularda önemli gelişmeler görebiliriz. Öte yandan, doğal afetler açısından da bu bölgelerde etkili depremlerin yaşanması olasıdır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

6 Nisan Pazartesi günü genelinde türbülanslı, elektrikli, sarsıcı etkilere açık bir zaman dilimindeyiz. Otorite figürleriyle ilgili bazı abartılı veyahut beklenmeyen gelişmelere, kendini büyük görme, kibir gibi tavırlara şahit olabiliriz. Bugünün üstesinden gelmenin en iyi yolu iş birliği yaratmak olacak.

7 Nisan Salı günü etkili pozisyondaki kişilerle bir araya gelebilir, talep ve başvurularda bulunabiliriz. Kendimizi daha güçlü ifade edebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Özel ilişkiler bakımından da keyifli, güzel bir akış var. Pek çok iş ve girişim için günün özellikle ilk yarısı ve öğle saatleri kullanılabilir. Akşam saatleri ve sonrasındaysa gergin bir akış var, farkında olalım!

8 Nisan Çarşamba gününü talep ve başvurular, eğitim konuları, bilgi paylaşımları, seyahatler, alışverişler için kullanabiliriz. Öte yandan, kazalara ve sakarlıklara açık olabiliriz, farkında olalım. Geleceğe yönelik ideallerimiz konusunda harekete geçmek için genel olarak uygun bir zaman dilimindeyiz. Teknik ve teknolojiyle ilgili konularda atılımlar yapabiliriz.

9 Nisan Perşembe günü ilişkilerde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Önemli pozisyondaki kişilerle bir araya gelmek, kendimizi ifade etmek, talep ve başvuruda bulunmak için Güneş’in 19 derece Koç’ta, en güçlü olduğu derecede ilerleyeceği bugünü kullanabiliriz. Akşam saatlerinde abartılara, gereksiz harcamalara ve duygusal çıkışlara açık olabiliriz, farkında olalım.

10 Nisan Cuma sabah saatleri etkili ve otorite figürleriyle ilgili problemleri beraberinde getirebilir, ilişkilerde dengesizlikler öne çıkabilir. İletişimsel konular, ticari konular, alışverişler, eğitimle ilgili konular açısından günün ikinci yarısı gayet verimli, değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde yaratıcılığımızı ortaya çıkarabilir, biraz rutinin dışına çıkıp farklı şeyler yapabiliriz. Değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimindeyiz.

11 Nisan Cumartesi günü insani, hümanistik konular, toplumsal konular, entelektüel temalar ön plana çıkıyor. Güne aktif ve dinamik başlıyoruz. Öğle saatleri civarından itibaren kendimizi yapılandırmak istediğimiz konularda girişimler yapabiliriz. Akşam saatlerinde ise bir şeyleri düzene, sisteme oturtmak için uygun bir zaman diliminde olacağız.

12 Nisan Pazar Sabah saatleri ilişkiler açısından biraz gergin olabilir. Günün ikinci yarısı ve akşam saatleri boyunca önemli iş ve girişimler için çok daha uygun bir kulvarda olacağız. Uzlaşma ve uyum yakalayabiliriz, iş birliği içerisinde olmanın avantajlarını görebiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, özel ilişkiler kurmak açısından da gayet uygun bir zaman dilimindeyiz.