Palamut vatandaşın yüzünü güldürdü

Kıyı balıkçılığında çapari avcılığı yasağının kalkmasıyla açıldıkları denizden limana palamutla dönen balıkçıların yüzü güldü.

Batı Karadeniz’in önemli limanlarından Akçakoca’da, 15 Ağustos itibarıyla çapara avcılığının serbest bırakılmasının ardından bol miktarda palamut avlayan kıyı balıkçıları, limana gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Balıkçıların, sabahın erken saatlerinde denize açılarak her teknede ortalama 200-300 balık avlaması tezgahlara da ucuzluk olarak yansıdı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Akçakoca’da 15 Ağustos itibarıyla çapara avcılığına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karakaş, palamut avcılığının çok iyi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Şu durumda avcılar çok iyi palamut tutuyorlar. Günde çapara ile 200-300 palamut tutabiliyorlar. Bu da Akçakoca’nın ihtiyacını karşılamış durumda. Fiyatlar da çok iyi durumda. Şu an balıkçı çok iyi kazanıyor. Vatandaş da uygun olduğu için memnun. Şu anda çok iyi gidiyor. 1 Eylül’de gırgır, trol avcılığının da başlaması ile fiyatların daha da aşağı düşeceğini tahmin ediyorum.”

Balıkçılığın hava şartlarına bağlı bir sektör olduğunu ifade eden Karakaş, “Sezonun çok iyi olacağını ön görüyoruz. Her zaman söylüyorum, balıkçılık hava şartlarına bağlı. Şu anda deniz suyu sıcaklığı 2 derecenin üzerinde, bu da ister istemez balığın göçünü etkileyecektir. Suyun soğuması lazım.” diye konuştu.

AA