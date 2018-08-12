Piknikten dönerken can pazarı yaşandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, piknik dönüşü akrabaların bulunduğu araçların yolda birbirlerini sıkıştırması sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şekerpınar mevki Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknikten konvoy halinde birlikte dönen iki aile seyir halindeyken birbirlerini sollamaya çalıştı. 3-4 araçtan Çetin Kara (22) idaresindeki 34 L 6243 plakalı otomobil ile Osman Nuri Ayık idaresindeki 41 VN 394 plakalı hafifi ticari araç birbirlerini sıkıştırdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Osman Nuri Ayık'ın kullandığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Osman Nuri Ayık olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayı görerek araçlarından inen konvoydaki diğer akrabalar, yakınlarının öldüğünü görünce sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Osman Nuri Ayık'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA