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Sakarya’da bir otomobil motosikletli gruba daldı: 8 ölü!

Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 16:54 2 Eylül 2018
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Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca’dan Kocaali istikametine seyreden 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, Akçakoca istikametine giden 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlerle çarpıştı. Kazada 4’ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. FOTO:DHA

SAKARYA’NIN KOCAALİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. FOTO:DHA

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenik önlemleri alırken, ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

VALİ BALKANLIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açıklamada, kazadan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

“Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz.”

AA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

 

Son güncelleme: android-time 18:1302.09.2018
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