Son dakika! Ölüm gemisi! İşte Şarbon, Türkiye’ye böyle geldi…

Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar şarbon salgınının nasıl geldiğini açıkladı. Sağlar birçok ilde baş gösteren şarbon hastalığının Brezilya’dan Mersin’e gelen ‘Nada’ adlı gemideki 25 bin büyükbaş hayvandan yayıldığını söyledi. Sağlar “Yolda hastalık kaptılar. Çoğu ölünce denize atıldı. Kontrol edilmeden yurda sokuldular” dedi.

CHP Mersin eski Milletvekili Fikri Sağlar birçok ilde baş gösteren şarbon hastalığının Brezilya'dan Mersin'e gelen ‘Nada' adlı gemideki 25 bin büyükbaş hayvandan yayıldığını söyledi. Sağlar SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bu gemi 27 günde Brezilya'dan Mersin'e geldi. Birçoğu bu yolculuk sırasında hastalık kaptı ve kontrolsüz biçimde yurda dağıtıldı. Bu ticaret hem ülkenin hayvancılığını hem de halk sağlığını ilgilendiriyor'' diye konuştu.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA GELDİ

Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar şarbonun nasıl ülkemize girdiğini şöyle anlattı: “Nada isimli gemideki hayvanlar son derece sağlıksız koşullarda gemide tutuldu. Brezilyalı hayvanseverler günlerce durumu protesto etti. Yolda hastalık kapanlar, aç ve susuz bırakılanlar, ölenler oldu. Hayvanların gemiden çıkarılmadan önce ciddi bir kontrol ve karantinadan geçirilmesini istedik. Ancak ısrarlarımıza rağmen bu maalesef yapılmadı…”

KARANTİNA ÖNLEMİ ALINMADI

Fikri Sağlar, bu hayvanların gelene kadar hangi hastalıklara yakalanıp etlerinin tüketicilere ne şekilde ulaşacağı ile ilgili tereddütlerini de açıkladıklarını ancak dikkate alınmadıklarını söyledi. Sağlar, “Hastalıklı hayvanların denize atıldığını öğrendik. Olağanüstü kötü koşullarda, haftalarca taşınan bu hayvanlar hastalandı. Hayvanlar limana geldiğinde şehri kötü bir koku sardı. Mersin'den sonra Samsun'da da bu sorun yaşandı. Karantina önlemi alınmaması nedeniyle baş gösterdi” dedi.

Brezilya'da gemi yola çıkmasın diye protesto yapıldı

Nada adlı gemi yola çıkarken Brezilya Ulusal Hayvanları Koruma ve Savunma Forumu üyeleri günlerce protesto gösterileri yaptı. Eylem Reuters, BBC gibi medya kuruluşları aracılığıyla tüm dünyaya duyruldu. Brezilyalı hayvan hakları savunucuları mahkemeye başvurdu. Hayvanların işkence şartlarında taşındığını, insanlık dışı ticaret yapıldığını belgeleyerek, geminin durdurulmasını istedi. Ancak gemi yola çıktı. Gemi daha sonra Mersin Limanı'na demir attı.

Şarbon bakterisi 60 yıl canlı kalabilir

İstanbul Gelişim Üniversitesi Veteriner Hekim Dr. Başak Gökçe Çöl, şarbon bakterisinin 60 yıl boyunca yaşayabileceğini söyledi. Çöl, “Şarbonun etkeni bacillus anthracis adlı sporlu bir bakteridir. Özellikle sporları doğada canlılığını 60 yıl korur. Soğuğa, sıcağa, UV ışınlarına ve kimyasallara da oldukça dayanıklıdır. Bu hastalık her mevsimde görülebilir” dedi.

Hastalıklı hayvanların çok derin bir toprağa gömülmesinin çok önemli olduğunu belirten Veteriner Gökçe Çöl, “Hastalıklı hayvanlar kesildikleri bölgeden su yolu ile farklı yerlere taşınabilir. Hayvanları taşıyan gemi, araç vb. taşıtların hijyenik açıdan kötü durumda olması da hastalığın bulaşmasına etkendir” diye konuştu.