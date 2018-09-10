Şehit tabutunda rütbe olmasın

Her şehit haberi Türkiye'nin ciğerini bir kez daha yakıyor. Bu kez Hakkari'den gelen acı haber yine yüreklerimizi dağladı. Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in cenazesi baba ocağına götürüldü, gözyaşları sel oldu. Ancak törendeki o detay yine dikkatlerden kaçmadı. Her cenazedeki gibi bu sefer de şehidin tabutunda rütbesi yazılıydı. En yüksek rütbe olan 'şehitlik' makamına erişen vatan evlatlarımızın, zaten tabutlarında isimleri yazılıyken bir de onları rütbe olarak ayıran bu uygulama "Şehidin rütbesi olmaz" dedirtti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin’in (25) cenazesi, memleketi Adana’da ilk olarak helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehidin babası Salih İnaltekin, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Merkez Seyhan ilçesindeki baba evine götürülen şehidin cenazesini, dün oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan babası Salih İnaltekin, annesi annesi Bahar İlhantekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin tabutuna sarılan babası Salih İnaltekin, gözyaşı döktü. Annesi Bahar İnaltekin ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Şehidin cenazesi daha sonra uğurlama töreninin yapılacağı Sabancı Merkez Camii’ne götürüldü. DHA