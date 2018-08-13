Seramik Pişirim Çalıştay’ı sona erdi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Odunpazarı Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen sergi ile sona erdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin ‘Şehrin Ateşi' sloganı ile düzenlediği Odunpazarı 4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda sanatçılar çalışmalarını tamamladı. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan birbirinden eşsiz sanat eserleri, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Sergi açılışını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar birlikte yaptı. Eskişehirli sanatseverlerin de katıldığı sergi açılışında, Başkan Kurt bilim insanları ve sanatçılara katılım sertifikalarını takdim etti.

BİR YILDA 4 BÜYÜK FESTİVAL

Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 4'üncüsünü düzenledikleri seramik pişirim teknikleri ile ilgili çalıştayın sona erdiğini ifade etti. Sanatçılar tarafın yapılan eserlerin gerçekleştirilen sergide izlenebileceğini belirten Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi, kültür ve sanat alanından iddialı bir noktaya geldi. Bu iddiasını da sürdüreceğini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda, kültür ve sanat alanında çok daha farklı işler gerçekleştiririz. Bu yıl festivallerimize bir de lületaşını ekleyeceğiz. Bir yıl içinde periyodik aralıklarla 4 ayrı büyük festival gerçekleştireceğiz. Bu yıl ve geçen yıl seramik pişirimleri ile ilgili olarak çalıştayımıza Sorkun Köyü'nü katmaya çalıştık. İyi ki de kattık. Köylüler de bunu gerçekten benimsedi ve beğendi. Pratik sanatla, bilimsel sanat buluştu. Bunu geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR DÜNYADA SAYILI ŞEHİRLERDEN BİRİ HALİNE GELECEK

Sergi açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, Eskişehir'in pişmiş toprak ve seramik bakımından dünyada sayılı şehirlerden biri haline geleceğini vurguladı. Büyükerşen, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Odunpazarı Belediyesi'nin geleneksel sanat festivalleri tabiri caizse takvime ve yerine oturmuş bulunuyor. Bu büyük bir mutluluk, umarım bizlerden sonra da devam eder. Çünkü bir yandan seramik, bir yandan ahşap işleri, bir yandan cam sanatları ile Odunpazarı aldı başını gidiyor. Her şeyde odun var. Seramikte pişirmek için odun lazım, cam sanatlarında camı eritmek için odun lazım ve Eskişehir'de gelişmeye engel olan konularda kültür ve sanat ateşini yakmak için yine odun lazım. Tepebaşı Belediyesi de pişmiş toprak festivali yapıyor. Sanırım, Eskişehir pişmiş toprak ve seramik bakımından dünyada sayılı şehirlerden biri haline gelecek. Çalıştay alanını gezerken minicik çocukların turnetlerin başında çamurlardan vazo çekmeye başladığını gördüm. Ayrıca Sorkunlu çömlekçileri gördüm. Ekonomiye, sanata büyük katkı. Yeni yeni doğaçlama sanatçıların yetişeceği bir şehir haline geliyoruz. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Toprak anadan yalnız bizi doyuracak bitkiler çıkmıyor. Bizi doyuracak bitkilerin saklanacağı ve içinde pişirileceği kaplar da çıkıyor. Sadece bunlar mı hayır, evlerimizi süsleyecek güzellikler de toprak anadan. Toprak ananın kıymetini bilelim.”

Konuşmaların ardından çalıştayda yapılan ürünlerden oluşan serginin açılışı gerçekleşti. Sergi 12 Eylül 2018 tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.