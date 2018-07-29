Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak'ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobilin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken bir anda motor bölümünden alev aldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü güçlükle aracın dışına çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Sürücünün, LPG’den benzine geçiş yaptığı sırada aracın alev aldığı öne sürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın anları ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

İHA